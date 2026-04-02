Простой рецепт шоколадного кекса, который превратит чаепитие в маленький праздник

Дата публикации: 02.04.2026
Шоколадный кекс с вишней — отличный выбор для чаепития. Он порадует насыщенным слегка кисловатым вкусом и ароматом.

Список ингредиентов:

  • сливочное масло — 150 граммов;

  • яйца — три штуки;

  • сахар — 150 граммов;

  • мука — 200-250 граммов;

  • какао — четыре столовые ложки;

  • разрыхлитель — одна чайная ложка;

  • вишня свежемороженая — 200 граммов.

Приготовление:

  • Для приготовления нужно смешать в емкости размягченное сливочное масло, сахар, яйца и какао. Все ингредиенты следует тщательно перемешать.

  • Затем необходимо разморозить вишню без косточек, убрать лишнюю влагу и добавить ягоду в тесто. После этого нужно всыпать полпакета разрыхлителя и просеянную муку, аккуратно все перемешать.

  • Получившееся тесто следует перелить в смазанную маслом форму. При желании можно украсить его орешками. Затем кекс нужно отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.

