Шоколадный кекс с вишней — отличный выбор для чаепития. Он порадует насыщенным слегка кисловатым вкусом и ароматом.
Список ингредиентов:
сливочное масло — 150 граммов;
яйца — три штуки;
сахар — 150 граммов;
мука — 200-250 граммов;
какао — четыре столовые ложки;
разрыхлитель — одна чайная ложка;
вишня свежемороженая — 200 граммов.
Приготовление:
Для приготовления нужно смешать в емкости размягченное сливочное масло, сахар, яйца и какао. Все ингредиенты следует тщательно перемешать.
Затем необходимо разморозить вишню без косточек, убрать лишнюю влагу и добавить ягоду в тесто. После этого нужно всыпать полпакета разрыхлителя и просеянную муку, аккуратно все перемешать.
Получившееся тесто следует перелить в смазанную маслом форму. При желании можно украсить его орешками. Затем кекс нужно отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.
