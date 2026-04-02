Учёные развеяли миф о бесполезности коллагеновых добавок

Дата публикации: 02.04.2026
Коллагеновые добавки могут приносить умеренный эффект для кожи и суставов. К такому выводу пришли учёные после анализа более 100 клинических исследований. Об этом сообщает The Conversation.

Коллаген — белок, отвечающий за упругость кожи, прочность костей и работу суставов. С возрастом его синтез снижается. В добавках используют гидролизованный коллаген, расщеплённый на пептиды, который якобы лучше усваивается. Анализ данных почти восьми тысяч человек подтвердил ряд положительных эффектов: улучшение состояния мышц, уменьшение боли при остеоартрите, повышение увлажнённости кожи. При этом регулярный и длительный приём оказался важнее кратковременного курса.

Результаты исследований оказались неоднородными: в более новых работах улучшение упругости кожи было менее выраженным, а эффект увлажнения, наоборот, усиливался. Большинство исследований признали недостоверными из‑за различий в методах, дозировках, способах оценки результатов, а также из‑за краткосрочности и малой выборки участников.

На эффективность добавок влияет и их разнообразие: коллаген получают из разных источников (животных и морских организмов), а способы обработки различаются. Учёные отмечают, что коллаген не является универсальным средством, но может давать умеренный положительный эффект.

