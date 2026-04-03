Творожная пасха тоже несет в себе главную мысль праздника – о Воскрешении Иисуса. Оригинальная форма пасхи – усеченная пирамида, символизирующая Гроб Господень, в котором совершилось величайшее чудо Воскрешения
Берем: 0,5 кг жирного творога, 5 яиц, ½ ст. сахара, 1 ст. л. ванильного сахара, 150 г сливочного масла, 1 ст. смеси из сухофруктов и орехов. Для украшения – разноцветные цукаты, мармелад.
Готовим: сливочное масло нужно заранее достать из холодильника (за 2-3 часа), чтобы оно стало мягкое. Вилкой разминаем масло с творогом. Отвариваем яйца вкрутую, остужаем, отделяем желтки. В блендер помещаем масло с творогом и желтки, взбиваем до однородной массы. Добавляем сухофрукты и орехи, тщательно перемешиваем.
Если нет специальной формы-«пасочницы», берем дуршлаг, выстилаем марлей, сложенной в 2-3 слоя, и выкладываем творожную массу. Свободными краями марли закрываем пасху, сверху кладем тарелку и груз (например, трехлитровую банку с водой) и ставим в холодное место на 6–12 часов.
- Нюанс: вареный белок в этом рецепте не используется. Его можно нафаршировать любым салатом или паштетом и подавать в качестве закуски.
