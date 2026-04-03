Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

К Воскрешению Христа: Творожная пасха

Люблю!
Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Творожная пасха тоже несет в себе главную мысль праздника – о Воскрешении Иисуса. Оригинальная форма пасхи – усеченная пирамида, символизирующая Гроб Господень, в котором совершилось величайшее чудо Воскрешения

  • Берем: 0,5 кг жирного творога, 5 яиц, ½ ст. сахара, 1 ст. л. ванильного сахара, 150 г сливочного масла, 1 ст. смеси из сухофруктов и орехов. Для украшения – разноцветные цукаты, мармелад.

  • Готовим: сливочное масло нужно заранее достать из холодильника (за 2-3 часа), чтобы оно стало мягкое. Вилкой разминаем масло с творогом. Отвариваем яйца вкрутую, остужаем, отделяем желтки. В блендер помещаем масло с творогом и желтки, взбиваем до однородной массы. Добавляем сухофрукты и орехи, тщательно перемешиваем.

Если нет специальной формы-«пасочницы», берем дуршлаг, выстилаем марлей, сложенной в 2-3 слоя, и выкладываем творожную массу. Свободными краями марли закрываем пасху, сверху кладем тарелку и груз (например, трехлитровую банку с водой) и ставим в холодное место на 6–12 часов.

  • Нюанс: вареный белок в этом рецепте не используется. Его можно нафаршировать любым салатом или паштетом и подавать в качестве закуски.
#пасха #религия #кулинария #творог #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео