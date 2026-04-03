Витамины против старения: что лучше для кожи — C или E

Дата публикации: 03.04.2026
С возрастом кожа сталкивается с множеством факторов, ускоряющих её старение: ультрафиолет, стресс, загрязнение воздуха и образ жизни усиливают оксидативный стресс, повреждая клетки. В результате появляются морщины, сухость, пигментация и снижается эластичность.

Именно поэтому специалисты рекомендуют обратить внимание на антиоксиданты — в первую очередь на витамин C и витамин E, которые помогают защитить кожу и поддерживать её здоровье.

Витамин C: упругость и сияние

Витамин C играет ключевую роль в выработке коллагена — белка, отвечающего за плотность и эластичность кожи. С возрастом его синтез замедляется, и кожа теряет упругость.

Кроме того, этот витамин:

  • нейтрализует свободные радикалы и защищает от внешних факторов
  • помогает уменьшить пигментацию
  • выравнивает тон кожи и придаёт ей свежий вид

Именно поэтому средства с витамином C часто используют для борьбы с тусклостью и возрастными изменениями.

Витамин E: защита и увлажнение

Витамин E — жирорастворимый антиоксидант, который укрепляет защитный барьер кожи и помогает удерживать влагу.

Его основные свойства:

  • защита клеточных мембран от повреждений
  • снижение сухости и повышение эластичности
  • уменьшение раздражения и покраснений

Этот витамин особенно важен для зрелой кожи, которая с возрастом хуже удерживает влагу и становится более чувствительной.

Что выбрать

Сравнивать витамин C и витамин E как конкурентов не совсем корректно — они выполняют разные функции.

Витамин C лучше подходит для:

  • стимуляции коллагена
  • осветления кожи
  • борьбы с пигментацией

Витамин E эффективнее для:

  • увлажнения
  • восстановления защитного барьера
  • успокоения кожи

Лучший эффект — вместе

Наиболее выраженный результат достигается при сочетании этих витаминов. Они усиливают действие друг друга и обеспечивают комплексную защиту кожи от старения.

Вместе они помогают сохранить упругость, улучшить текстуру и поддержать здоровое сияние кожи.

Питание как основа ухода

Поддержка кожи начинается не только с косметики, но и с рациона.

Источники витамина C:

  • цитрусовые
  • болгарский перец
  • киви
  • брокколи
  • клубника

Источники витамина E:

  • орехи и семена
  • растительные масла
  • шпинат
  • брокколи
  • манго

Добавляя эти продукты в ежедневное меню, можно усилить эффект ухода изнутри.

Витамин C и витамин E — это не альтернатива друг другу, а эффективный дуэт. Один отвечает за обновление и сияние, другой — за защиту и увлажнение. Именно их сочетание помогает коже дольше оставаться упругой, гладкой и здоровой.

#косметика #кожа #коллаген #уход за кожей
Редакция BB.LV
