С возрастом кожа сталкивается с множеством факторов, ускоряющих её старение: ультрафиолет, стресс, загрязнение воздуха и образ жизни усиливают оксидативный стресс, повреждая клетки. В результате появляются морщины, сухость, пигментация и снижается эластичность.

Именно поэтому специалисты рекомендуют обратить внимание на антиоксиданты — в первую очередь на витамин C и витамин E, которые помогают защитить кожу и поддерживать её здоровье.

Витамин C: упругость и сияние

Витамин C играет ключевую роль в выработке коллагена — белка, отвечающего за плотность и эластичность кожи. С возрастом его синтез замедляется, и кожа теряет упругость.

Кроме того, этот витамин:

нейтрализует свободные радикалы и защищает от внешних факторов

помогает уменьшить пигментацию

выравнивает тон кожи и придаёт ей свежий вид

Именно поэтому средства с витамином C часто используют для борьбы с тусклостью и возрастными изменениями.

Витамин E: защита и увлажнение

Витамин E — жирорастворимый антиоксидант, который укрепляет защитный барьер кожи и помогает удерживать влагу.

Его основные свойства:

защита клеточных мембран от повреждений

снижение сухости и повышение эластичности

уменьшение раздражения и покраснений

Этот витамин особенно важен для зрелой кожи, которая с возрастом хуже удерживает влагу и становится более чувствительной.

Что выбрать

Сравнивать витамин C и витамин E как конкурентов не совсем корректно — они выполняют разные функции.

Витамин C лучше подходит для:

стимуляции коллагена

осветления кожи

борьбы с пигментацией

Витамин E эффективнее для:

увлажнения

восстановления защитного барьера

успокоения кожи

Лучший эффект — вместе

Наиболее выраженный результат достигается при сочетании этих витаминов. Они усиливают действие друг друга и обеспечивают комплексную защиту кожи от старения.

Вместе они помогают сохранить упругость, улучшить текстуру и поддержать здоровое сияние кожи.

Питание как основа ухода

Поддержка кожи начинается не только с косметики, но и с рациона.

Источники витамина C:

цитрусовые

болгарский перец

киви

брокколи

клубника

Источники витамина E:

орехи и семена

растительные масла

шпинат

брокколи

манго

Добавляя эти продукты в ежедневное меню, можно усилить эффект ухода изнутри.

Витамин C и витамин E — это не альтернатива друг другу, а эффективный дуэт. Один отвечает за обновление и сияние, другой — за защиту и увлажнение. Именно их сочетание помогает коже дольше оставаться упругой, гладкой и здоровой.