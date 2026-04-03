С возрастом кожа сталкивается с множеством факторов, ускоряющих её старение: ультрафиолет, стресс, загрязнение воздуха и образ жизни усиливают оксидативный стресс, повреждая клетки. В результате появляются морщины, сухость, пигментация и снижается эластичность.
Именно поэтому специалисты рекомендуют обратить внимание на антиоксиданты — в первую очередь на витамин C и витамин E, которые помогают защитить кожу и поддерживать её здоровье.
Витамин C: упругость и сияние
Витамин C играет ключевую роль в выработке коллагена — белка, отвечающего за плотность и эластичность кожи. С возрастом его синтез замедляется, и кожа теряет упругость.
Кроме того, этот витамин:
- нейтрализует свободные радикалы и защищает от внешних факторов
- помогает уменьшить пигментацию
- выравнивает тон кожи и придаёт ей свежий вид
Именно поэтому средства с витамином C часто используют для борьбы с тусклостью и возрастными изменениями.
Витамин E: защита и увлажнение
Витамин E — жирорастворимый антиоксидант, который укрепляет защитный барьер кожи и помогает удерживать влагу.
Его основные свойства:
- защита клеточных мембран от повреждений
- снижение сухости и повышение эластичности
- уменьшение раздражения и покраснений
Этот витамин особенно важен для зрелой кожи, которая с возрастом хуже удерживает влагу и становится более чувствительной.
Что выбрать
Сравнивать витамин C и витамин E как конкурентов не совсем корректно — они выполняют разные функции.
Витамин C лучше подходит для:
- стимуляции коллагена
- осветления кожи
- борьбы с пигментацией
Витамин E эффективнее для:
- увлажнения
- восстановления защитного барьера
- успокоения кожи
Лучший эффект — вместе
Наиболее выраженный результат достигается при сочетании этих витаминов. Они усиливают действие друг друга и обеспечивают комплексную защиту кожи от старения.
Вместе они помогают сохранить упругость, улучшить текстуру и поддержать здоровое сияние кожи.
Питание как основа ухода
Поддержка кожи начинается не только с косметики, но и с рациона.
Источники витамина C:
- цитрусовые
- болгарский перец
- киви
- брокколи
- клубника
Источники витамина E:
- орехи и семена
- растительные масла
- шпинат
- брокколи
- манго
Добавляя эти продукты в ежедневное меню, можно усилить эффект ухода изнутри.
Витамин C и витамин E — это не альтернатива друг другу, а эффективный дуэт. Один отвечает за обновление и сияние, другой — за защиту и увлажнение. Именно их сочетание помогает коже дольше оставаться упругой, гладкой и здоровой.
