Актриса Ксения Алферова впервые откровенно рассказала о непростом детстве, отношениях с отчимом Александром Абдуловым и болезненном разводе родителей.

Ксения — дочь актрисы Ирины Алферовой и болгарского политика Бойко Гюрова, однако с раннего возраста воспринимала Александра Абдулова как родного отца. Он появился в ее жизни, когда девочке было семь лет.

По словам актрисы, развод родителей стал для нее серьезным потрясением. Детство проходило на фоне постоянных конфликтов, свидетелем которых ей приходилось быть.

«Мама плакала, и я думала: когда же он уйдет. Нельзя при ребенке унижать мать, говорить плохие слова — это очень ранит», — поделилась Алферова.

Она подчеркнула, что подобная атмосфера сильно влияет на ребенка, который воспринимает происходящее на свой счет.

После развода

После расставания с Ириной Алферовой Александр Абдулов создал новую семью — у него появилась жена Юлия и дочь Евгения.

Ксения призналась, что с ними не поддерживает общения. Она пыталась наладить контакт, считая это своей обязанностью, однако эти попытки не увенчались успехом.

По ее словам, со временем она поняла, что эти люди для нее — чужие. При этом о дочери Абдулова, Евгении, актриса отзывается тепло, отмечая ее талант и личные качества.

Несказанное

Алферова также поделилась личным сожалением: перед смертью Абдулова в 2008 году она не успела навестить его в больнице.

Он ждал встречи, однако актриса тогда спешила к своей маленькой дочери и решила отложить визит.

«Следующего раза уже не было. Это урок — не откладывать важные вещи», — призналась она.

Новый жизненный этап

Сегодня Ксения Алферова переживает непростой период уже в собственной жизни — развод с мужем. Несмотря на то что острая боль утихла, переживания и разочарование остаются.

Актриса признается, что опыт изменил ее отношение к людям и доверию: