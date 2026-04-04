Голливудская дива Милла Йовович, которой исполнилось 50, опубликовала ранее не виданную фотографию своей средней дочери Дашиэл Иден, сопроводив ее полным эмоций поздравлением. 1 апреля Дашиэл отпраздновала свой одиннадцатый день рождения.

"Поздравляем с 11-м днём рождения самого доброго человека в нашей семье, нашу милую и пылкую Дашиэл! Нам так повезло, что у нас есть твой смех, твои объятия, твои улыбки, твой прекрасный дух, который видит лучшее в каждом и всегда борется за то, чтобы найти даже малейший проблеск света. Спасибо тебе за то, что у тебя всегда такое открытое сердце. За любовь и заботу, которыми ты делишься со всеми, кто, по твоему мнению, нуждается в этом. Мы дорожим тобой. Мы любим тебя. Ты — центр всей нашей жизни. Средний ребёнок. Тот, кто так крепко держит нас всех", — написала актриса под постом в Instagram.

Помимо трогательных слов, Милла подготовила для Дашиэл особенный сюрприз — открытку, выполненную в стилистике культовой саги "Сумерки". На ней красовались герои франшизы, такие как Эдвард Каллен и Джейкоб Блэк, а виновница торжества, Дашиэл, оказалась прямо между ними. Завершая свое послание, Йовович с юмором отметила, что, похоже, блёстки от праздника будут радовать их еще долго по всему дому.

Семейное древо Йовович-Андерсон

Дашиэл является средней дочерью в крепкой семье Миллы Йовович и кинорежиссера Пола Андерсона. Супруги воспитывают троих дочерей: старшую Эвер Габо, которой уже 18, саму именинницу Дашиэл Иден, которой исполнилось 11, и самую младшую, Ошин Ларк Эллиот, шести лет.

Эвер Габо: Взросление под прицелом камер

Старшая наследница, Эвер, часто становится объектом обсуждений в интернете из-за своих смелых нарядов и порой провокационных образов. Ее внешность неизбежно подвергается сравнению со знаменитой мамой. Стоит отметить, что недавно Эвер добилась значительного успеха, став лицом всемирно известного бренда Dior.

Фото: millajovovich/Instagram