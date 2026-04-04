Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Селена Гомес в огненно-розовом мини произвела фурор на вечеринке своего бьюти-бренда

Люблю!
Дата публикации: 04.04.2026
BB.LV
Поп-дива представила свежую тональную основу от Rare Beauty, приковав к себе все взгляды в смелом и ультрамодном наряде.

Поп-звезда Селена Гомес устроила настоящий праздник в честь запуска новой тональной основы от своего косметического бренда Rare Beauty. Мероприятие прошло в роскошном отеле The West Hollywood в Лос-Анджелесе, где 33-летняя знаменитость появилась в ослепительно-розовом мини-платье из коллекции Prada весна 2026. Свой дерзкий образ она дополнила элегантной белой юбкой-баллоном, изящными туфлями на шпильке и сверкающими серебряными серьгами-кольцами, создав по-настоящему незабываемый выход.

Новые горизонты в карьере

Ранее стало известно, что Селена Гомес пробует себя в новой роли: она дебютирует как режиссёр в продолжении культового комедийного сериала "Волшебники из Вэйверли Плэйс". Именно в этом шоу она блистала в одной из главных ролей, будучи ещё подростком.

Тайная свадьба и семейные драмы

Осенью прошлого года Селена Гомес связала себя узами брака с 38-летним музыкальным продюсером Бенни Бланко, с которым они встречались с 2023 года. Церемония прошла в обстановке строжайшей секретности в Санта-Барбаре. Невеста поразила гостей, сменив три великолепных свадебных наряда от Ralph Lauren. Среди звёздных гостей присутствовали Тейлор Свифт, Зои Салдана, Пэрис Хилтон, Эд Ширан и многие другие. Однако, что вызвало особое обсуждение, так это отсутствие на торжестве её близкой подруги, актрисы Франсии Райсы, которая пожертвовала Селене почку после того, как у певицы диагностировали волчанку.

Бенни Бланко и Селена Гомес

Селена Гомес и Бенни Бланко

Скандал вокруг подкаста Бенни Бланко

Не так давно Гомес и Бланко оказались в эпицентре громкого скандала. Причиной для волны общественной критики стал новый подкаст Бенни, где он позволял себе вульгарные шутки, демонстрировал на камеру грязные ступни и даже испускал газы. Пользователи сети были настолько возмущены поведением избранника певицы, что открыто требовали от неё развестись с ним. Селена, однако, не только полностью проигнорировала шквал хейта, но и ясно дала понять, что безмерно поддерживает своего мужа: она публично призналась ему в любви, а в следующем выпуске шоу даже поцеловала его ноги, чем ещё больше шокировала публику.

Фото: erinwalshstyle, selenagomez, hungvanngo, aleksandrasosfa, leamaluje/Instagram

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео