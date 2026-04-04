Едва прошёл месяц с момента расторжения брака, а 24-летняя Мария Кончаловская уже успела поделиться радостной новостью: её сердце снова занято! В откровенной беседе с изданием Woman она призналась, что её новый спутник — режиссёр, с которым их свела учёба. Имя своего возлюбленного Мария пока держит в секрете.

Новая глава в личной жизни

На открытии выставки современного искусстважурналисты не упустили возможности поинтересоваться у Марии, свободно ли её сердце. Она без колебаний подтвердила, что её жизнь снова наполнена романтикой. Её таинственный избранник-режиссёр уже успел предложить ей роль в своём новом кинопроекте. Мария рассказала, что их сближение произошло довольно стремительно: "Я попросила его плитку на кухонном фартуке положить, и оказалось, что он умеет это делать".

Взгляд в будущее: брак и дети

Кончаловская не скрывает, что относится к этим отношениям со всей серьёзностью. Когда её спросили о планах на семью и детей, она откровенно заявила: "Женщина всегда более защищена в браке, женщина всегда нацелена на семью. По большей части, у неё есть задача определённая, эволюционная. Она в любом случае хочет детей".

Без обид: о причинах развода

Помимо этого, Мария подчеркнула, что не держит зла на своего бывшего супруга Никиту Кузьмина, с которым она расторгла брак всего месяц назад, завершив пятилетний союз. По её словам, причиной расставания стало слишком раннее замужество, из-за которого они просто не успели по-настоящему узнать друг друга.

Стоит напомнить, что Мария, являющаяся дочерью известного режиссёра Егора Кончаловского и талантливой актрисы Любови Толкалиной, также успешно строит актёрскую карьеру. С 2020 года она была в браке с руководителем IT-компании Никитой Кузьминым, который был старше её на семь лет. В 2025 году стало известно о расставании пары, а уже в марте 2026 года Никита и Мария официально оформили развод.