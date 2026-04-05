Съёмки сериала сериала про Лару Крофт для стримингового сервиса Prime Video временно приостановлены. По данным СМИ, причиной стала травма, полученная исполнительницей главной роли Софи Тёрнер.
Временная пауза в производстве
В Amazon MGM Studios сообщили, что решение остановить съёмочный процесс было принято в качестве меры предосторожности. Актрисе требуется время на восстановление, после чего работа над проектом будет продолжена.
Детали проекта
Создательницей сериала выступает Фиби Уоллер-Бридж, известная по проекту «Дрянь». В актёрский состав также вошли Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс и модель Саша Лусс.
О чём будет сериал
Проект основан на популярной серии видеоигр Tomb Raider. Подробности сюжета и дата релиза пока не раскрываются.
История экранизаций
Ранее история Лары Крофт уже переносилась на экран: в разные годы главную роль исполняли Анджелина Джоли и Алисия Викандер.
Таким образом, производство сериала временно поставлено на паузу, однако команда проекта рассчитывает возобновить съёмки после восстановления актрисы.
