Съёмки сериала про Лару Крофт остановили из-за травмы Софи Тёрнер

Дата публикации: 05.04.2026
Съёмки сериала сериала про Лару Крофт для стримингового сервиса Prime Video временно приостановлены. По данным СМИ, причиной стала травма, полученная исполнительницей главной роли Софи Тёрнер.

Временная пауза в производстве

В Amazon MGM Studios сообщили, что решение остановить съёмочный процесс было принято в качестве меры предосторожности. Актрисе требуется время на восстановление, после чего работа над проектом будет продолжена.

Детали проекта

Создательницей сериала выступает Фиби Уоллер-Бридж, известная по проекту «Дрянь». В актёрский состав также вошли Сигурни Уивер, Джейсон Айзекс и модель Саша Лусс.

О чём будет сериал

Проект основан на популярной серии видеоигр Tomb Raider. Подробности сюжета и дата релиза пока не раскрываются.

История экранизаций

Ранее история Лары Крофт уже переносилась на экран: в разные годы главную роль исполняли Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

Таким образом, производство сериала временно поставлено на паузу, однако команда проекта рассчитывает возобновить съёмки после восстановления актрисы.

