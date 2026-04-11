Невидимое разделение: почему родители неосознанно выбирают любимого ребёнка

Люблю!
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Невидимое разделение: почему родители неосознанно выбирают любимого ребёнка

Когда в семье растут несколько детей, родителям может казаться, что они относятся ко всем одинаково. Однако психологи отмечают: неосознанное выделение одного ребёнка встречается гораздо чаще, чем принято думать, и может влиять на эмоциональное состояние всей семьи.

Почему возникает фаворитизм

Фаворитизм формируется под влиянием множества факторов. Родители чаще проявляют больше внимания к детям, которые соответствуют их ожиданиям — например, более послушны, ответственны или похожи на них самих.

Также роль играет возраст: старшие дети нередко получают больше доверия из-за самостоятельности, а младшие — больше опеки. Эмоциональная близость, сходство с родственниками или личные ожидания родителей могут усиливать этот эффект.

Как проявляется неравное отношение

Фаворитизм не всегда очевиден. Он может выражаться в разных формах:

Разный уровень внимания

Одному ребёнку уделяется больше времени, поддержки и одобрения, в то время как другой чаще сталкивается с критикой или игнорированием.

Финансовые и бытовые различия

Родители могут тратить больше ресурсов на одного ребёнка — будь то образование, подарки или дополнительные занятия.

Контроль и требования

К детям могут применяться разные правила: одному разрешается больше, другому — предъявляются более строгие требования.

Как дети это воспринимают

Даже в раннем возрасте дети чувствуют разницу в отношении. Исследования показывают, что уже в возрасте около полутора лет ребёнок способен реагировать на неравномерное внимание по сравнению с братом или сестрой.

Неравное отношение может приводить к снижению самооценки, тревожности и трудностям в построении отношений. При этом страдает не только «обделённый» ребёнок: тот, кого считают любимчиком, нередко испытывает давление ожиданий и чувство вины.

К чему это приводит

Длительный фаворитизм может усиливать конфликты между детьми, формировать обиды и сохраняться во взрослой жизни. В некоторых случаях это связано с риском эмоциональных нарушений и проблем в социальной адаптации.

Что можно изменить

Психологи подчёркивают: первый шаг — осознание собственных установок. Родителям важно отслеживать своё поведение и стремиться к равномерному распределению внимания и поддержки.

В сложных случаях может помочь работа со специалистом, который поможет разобраться в причинах такого отношения и выстроить более здоровую модель взаимодействия в семье.

Почему это важно

Равное и уважительное отношение к каждому ребёнку — основа психологического благополучия и доверия в семье.

Осознанный подход к воспитанию помогает не только снизить уровень конфликтов, но и сформировать у детей устойчивую самооценку и чувство безопасности.

#семья #отношения #воспитание #конфликты #самооценка #психология #дети
