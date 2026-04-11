С приходом весны многие замечают изменения не только в настроении, но и в уровне сексуального желания. Эксперты объясняют этот эффект сочетанием биологических, психологических и социальных факторов — от увеличения светового дня до роста общей активности и эмоционального подъема.

Свет, гормоны и «пробуждение» организма

Одной из главных причин сезонных изменений в либидо считается влияние света. С увеличением продолжительности дня организм начинает вырабатывать больше серотонина — гормона хорошего настроения, и меньше мелатонина, связанного со сном. Это делает человека более энергичным и открытым к общению. Дополнительно солнечный свет способствует синтезу витамина D, который связан с уровнем тестостерона — гормона, влияющего на сексуальное влечение. В результате многие ощущают рост интереса к романтическим и интимным отношениям.

Тепло и телесные ощущения

С наступлением теплой погоды меняется и физическое восприятие тела. Люди снимают тяжелую одежду, кожа чаще соприкасается с воздухом и солнечным светом, усиливается чувствительность к прикосновениям. Кроме того, повышение температуры может стимулировать кровообращение и выработку эндорфинов — гормонов радости, что также усиливает ощущение возбуждения и общего комфорта.

Психология и эффект «обновления»

Весна традиционно ассоциируется с обновлением и началом нового жизненного цикла. После зимнего периода, когда активность снижается, люди становятся более социальными, чаще выходят из дома, знакомятся и общаются. Это создает дополнительную среду для романтических контактов и усиливает интерес к близости. По словам специалистов, ощущение «весеннего всплеска» либидо во многом связано именно с улучшением настроения и общей жизненной энергии.

Есть ли у людей «брачный сезон»

Несмотря на популярное мнение о «весеннем гоне», ученые отмечают: у людей нет строгого сезона размножения, как у животных. Сексуальное желание зависит от множества факторов — состояния здоровья, отношений, уровня стресса и индивидуальных особенностей. Более того, некоторые исследования показывают, что пик гормональной активности может приходиться на другие периоды года, например осень. Это означает, что весенний эффект — скорее субъективное ощущение, чем строгая биологическая закономерность.

Как проявляется «весенний гон»

По наблюдениям психологов, в этот период люди чаще:

задумываются о сексе и фантазируют;

проявляют интерес к новым знакомствам;

становятся более чувствительными к прикосновениям и запахам;

стремятся к новизне в отношениях.

Также весна может снижать внутренние барьеры, делая разговоры о желаниях более открытыми и естественными.

...Весенний рост сексуального желания — это комплексное явление, в котором переплетаются биология, психология и социальная среда. Увеличение света, улучшение настроения и активизация образа жизни создают ощущение «пробуждения», которое многие воспринимают как усиление либидо.