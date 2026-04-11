Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сезон желания: что происходит с либидо весной 0 102

Люблю!
Дата публикации: 11.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сезон желания: что происходит с либидо весной
ФОТО: depositphotos

С приходом весны многие замечают изменения не только в настроении, но и в уровне сексуального желания. Эксперты объясняют этот эффект сочетанием биологических, психологических и социальных факторов — от увеличения светового дня до роста общей активности и эмоционального подъема.

Свет, гормоны и «пробуждение» организма

Одной из главных причин сезонных изменений в либидо считается влияние света. С увеличением продолжительности дня организм начинает вырабатывать больше серотонина — гормона хорошего настроения, и меньше мелатонина, связанного со сном. Это делает человека более энергичным и открытым к общению. Дополнительно солнечный свет способствует синтезу витамина D, который связан с уровнем тестостерона — гормона, влияющего на сексуальное влечение. В результате многие ощущают рост интереса к романтическим и интимным отношениям.

Тепло и телесные ощущения

С наступлением теплой погоды меняется и физическое восприятие тела. Люди снимают тяжелую одежду, кожа чаще соприкасается с воздухом и солнечным светом, усиливается чувствительность к прикосновениям. Кроме того, повышение температуры может стимулировать кровообращение и выработку эндорфинов — гормонов радости, что также усиливает ощущение возбуждения и общего комфорта.

Психология и эффект «обновления»

Весна традиционно ассоциируется с обновлением и началом нового жизненного цикла. После зимнего периода, когда активность снижается, люди становятся более социальными, чаще выходят из дома, знакомятся и общаются. Это создает дополнительную среду для романтических контактов и усиливает интерес к близости. По словам специалистов, ощущение «весеннего всплеска» либидо во многом связано именно с улучшением настроения и общей жизненной энергии.

Есть ли у людей «брачный сезон»

Несмотря на популярное мнение о «весеннем гоне», ученые отмечают: у людей нет строгого сезона размножения, как у животных. Сексуальное желание зависит от множества факторов — состояния здоровья, отношений, уровня стресса и индивидуальных особенностей. Более того, некоторые исследования показывают, что пик гормональной активности может приходиться на другие периоды года, например осень. Это означает, что весенний эффект — скорее субъективное ощущение, чем строгая биологическая закономерность.

Как проявляется «весенний гон»

По наблюдениям психологов, в этот период люди чаще:

  • задумываются о сексе и фантазируют;

  • проявляют интерес к новым знакомствам;

  • становятся более чувствительными к прикосновениям и запахам;

  • стремятся к новизне в отношениях.

Также весна может снижать внутренние барьеры, делая разговоры о желаниях более открытыми и естественными.

...Весенний рост сексуального желания — это комплексное явление, в котором переплетаются биология, психология и социальная среда. Увеличение света, улучшение настроения и активизация образа жизни создают ощущение «пробуждения», которое многие воспринимают как усиление либидо.

Читайте нас также:
#весна #биология #романтика #гормоны #настроение #здоровье #психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео