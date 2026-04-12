Йен МакКеллен признался в «любви» к Джонни Деппу

Дата публикации: 12.04.2026
Британский актёр Йена МакКеллена поделился тёплыми впечатлениями от работы с Джонни Деппом, назвав совместные съёмки «настоящим праздником любви».

«Фестиваль любви» на съёмочной площадке

На премьере фильма «Кристоферы» 84-летний актёр рассказал, что сотрудничество с Деппом на проекте Эбенезер: Рождественская история стало для него особенно ярким опытом.

По словам Йена МакКеллена, его коллега находится в отличной форме и сочетает в себе энергию, чувство юмора и профессиональную сосредоточенность.

«Он искромётный, весёлый, дерзкий и при этом очень внимательный к партнёрам. Это был настоящий фестиваль любви. Я влюбился в него», — отметил актёр.

Новый взгляд на классику

Фильм Эбенезер: Рождественская история режиссёра Тая Уэста представляет собой современную интерпретацию произведения Чарльза Диккенса.

Джонни Депп исполняет роль Эбенезера Скруджа, тогда как Йен МакКеллен появится в образе призрака Джейкоба Марли.

В актёрский состав также вошли Руперт Гринт, Андреа Райзборо, Сэм Клафлин и Дейзи Ридли. Премьера картины запланирована на ноябрь 2026 года.

Возвращение Джонни Деппа в крупное кино

Проект стал одной из наиболее заметных работ Джонни Деппа за последние годы. После участия в фильме Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда актёр на время отошёл от крупных голливудских проектов на фоне судебных разбирательств с Эмбер Херд.

В 2022 году суд присяжных в США признал, что обе стороны допускали клеветнические высказывания друг в адрес друга. После этого актёр сосредоточился на независимых проектах, включая Жанна Дюбарри.

Разные мнения о Деппе

Высказывания Йена МакКеллена прозвучали на фоне противоположной оценки со стороны Брайана Кокса, который ранее критиковал Джонни Деппа, называя его «переоценённым».

Таким образом, вокруг фигуры актёра вновь формируется полярное мнение — от резкой критики до искреннего восхищения коллег по съёмочной площадке.

Читайте нас также:
#интервью #Джонни Депп #фильмы
