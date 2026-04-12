Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Весенний сбой гормонов: почему важно проверить щитовидку именно сейчас

Люблю!
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Весной многие сталкиваются с упадком сил, отёками и снижением настроения, списывая это на сезонную усталость. Однако такие симптомы могут быть связаны с работой щитовидной железы и изменениями гормонального фона.

Эксперт: Лилия Афанасьева, гинеколог-эндокринолог

Почему весна — критический период

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, уровень энергии, температуру тела и работу многих органов, включая репродуктивную систему. Её гормоны — Т4 и Т3 — напрямую влияют на общее самочувствие, состояние кожи, вес и даже способность к концентрации.

Зимой уровень тиреотропного гормона повышается, помогая организму сохранять тепло. Весной потребность в этом снижается, и вместе с этим может падать уровень гормонов щитовидной железы.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Снижение активности щитовидной железы может проявляться:

  • усталостью и сонливостью

  • отёчностью

  • снижением концентрации

  • замедлением обмена веществ

Такие состояния иногда называют «весенним гипотиреозом».

Причины сезонных изменений

Весной организм часто испытывает дефицит важных микроэлементов:

йода — необходимого для синтеза гормонов витамина D — активно расходуется зимой железа и селена — участвуют в обменных процессах

Дополнительное влияние оказывают перенесённые вирусные инфекции, которые могут временно снижать активность щитовидной железы.

Как поддержать щитовидку

Питание

В рацион стоит включить продукты, богатые йодом:

  • морскую рыбу (треску, минтай, камбалу)

  • морскую капусту

  • йодированную соль

  • орехи и хурму

Регулярное употребление таких продуктов помогает поддерживать нормальную выработку гормонов.

Контроль микроэлементов

Женщинам в период менструаций может быть рекомендован контроль уровня железа и, при необходимости, его восполнение после консультации со специалистом.

Когда проверяться

Специалисты советуют сдавать анализы на ТТГ, свободные Т4 и Т3 в конце зимы или начале весны — это позволяет вовремя выявить нарушения.

Также рекомендуется делать ультразвуковое исследование щитовидной железы примерно раз в год.

Почему это важно

Ранняя диагностика помогает избежать более серьёзных нарушений и вовремя скорректировать состояние.

Если не игнорировать сигналы организма и поддерживать гормональный баланс, весенний период можно пройти без выраженной усталости и снижения энергии.

Читайте нас также:
#диагностика #витамин д #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео