Весной многие сталкиваются с упадком сил, отёками и снижением настроения, списывая это на сезонную усталость. Однако такие симптомы могут быть связаны с работой щитовидной железы и изменениями гормонального фона.

Эксперт: Лилия Афанасьева, гинеколог-эндокринолог

Почему весна — критический период

Щитовидная железа регулирует обмен веществ, уровень энергии, температуру тела и работу многих органов, включая репродуктивную систему. Её гормоны — Т4 и Т3 — напрямую влияют на общее самочувствие, состояние кожи, вес и даже способность к концентрации.

Зимой уровень тиреотропного гормона повышается, помогая организму сохранять тепло. Весной потребность в этом снижается, и вместе с этим может падать уровень гормонов щитовидной железы.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Снижение активности щитовидной железы может проявляться:

усталостью и сонливостью

отёчностью

снижением концентрации

замедлением обмена веществ

Такие состояния иногда называют «весенним гипотиреозом».

Причины сезонных изменений

Весной организм часто испытывает дефицит важных микроэлементов:

йода — необходимого для синтеза гормонов витамина D — активно расходуется зимой железа и селена — участвуют в обменных процессах

Дополнительное влияние оказывают перенесённые вирусные инфекции, которые могут временно снижать активность щитовидной железы.

Как поддержать щитовидку

Питание

В рацион стоит включить продукты, богатые йодом:

морскую рыбу (треску, минтай, камбалу)

морскую капусту

йодированную соль

орехи и хурму

Регулярное употребление таких продуктов помогает поддерживать нормальную выработку гормонов.

Контроль микроэлементов

Женщинам в период менструаций может быть рекомендован контроль уровня железа и, при необходимости, его восполнение после консультации со специалистом.

Когда проверяться

Специалисты советуют сдавать анализы на ТТГ, свободные Т4 и Т3 в конце зимы или начале весны — это позволяет вовремя выявить нарушения.

Также рекомендуется делать ультразвуковое исследование щитовидной железы примерно раз в год.

Почему это важно

Ранняя диагностика помогает избежать более серьёзных нарушений и вовремя скорректировать состояние.

Если не игнорировать сигналы организма и поддерживать гормональный баланс, весенний период можно пройти без выраженной усталости и снижения энергии.