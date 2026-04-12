Весной многие сталкиваются с упадком сил, отёками и снижением настроения, списывая это на сезонную усталость. Однако такие симптомы могут быть связаны с работой щитовидной железы и изменениями гормонального фона.
Эксперт: Лилия Афанасьева, гинеколог-эндокринолог
Почему весна — критический период
Щитовидная железа регулирует обмен веществ, уровень энергии, температуру тела и работу многих органов, включая репродуктивную систему. Её гормоны — Т4 и Т3 — напрямую влияют на общее самочувствие, состояние кожи, вес и даже способность к концентрации.
Зимой уровень тиреотропного гормона повышается, помогая организму сохранять тепло. Весной потребность в этом снижается, и вместе с этим может падать уровень гормонов щитовидной железы.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Снижение активности щитовидной железы может проявляться:
усталостью и сонливостью
отёчностью
снижением концентрации
замедлением обмена веществ
Такие состояния иногда называют «весенним гипотиреозом».
Причины сезонных изменений
Весной организм часто испытывает дефицит важных микроэлементов:
йода — необходимого для синтеза гормонов витамина D — активно расходуется зимой железа и селена — участвуют в обменных процессах
Дополнительное влияние оказывают перенесённые вирусные инфекции, которые могут временно снижать активность щитовидной железы.
Как поддержать щитовидку
Питание
В рацион стоит включить продукты, богатые йодом:
морскую рыбу (треску, минтай, камбалу)
морскую капусту
йодированную соль
орехи и хурму
Регулярное употребление таких продуктов помогает поддерживать нормальную выработку гормонов.
Контроль микроэлементов
Женщинам в период менструаций может быть рекомендован контроль уровня железа и, при необходимости, его восполнение после консультации со специалистом.
Когда проверяться
Специалисты советуют сдавать анализы на ТТГ, свободные Т4 и Т3 в конце зимы или начале весны — это позволяет вовремя выявить нарушения.
Также рекомендуется делать ультразвуковое исследование щитовидной железы примерно раз в год.
Почему это важно
Ранняя диагностика помогает избежать более серьёзных нарушений и вовремя скорректировать состояние.
Если не игнорировать сигналы организма и поддерживать гормональный баланс, весенний период можно пройти без выраженной усталости и снижения энергии.
