Некоторые специалисты называют кухню самым загрязнённым местом в доме. Здесь одновременно находятся сырое мясо, мусорное ведро, а также постоянно меняется температура из-за готовки. Всё это создаёт благоприятную среду для размножения бактерий, поэтому важно уделять внимание даже мелочам.

Кухня — пространство, где мы проводим значительную часть времени: готовим, собираемся всей семьёй за ужином, принимаем гостей. Именно поэтому хочется, чтобы она была не только уютной, но и максимально безопасной с точки зрения гигиены.

Обычно хозяйки тщательно моют раковину, очищают плиту, перемывают посуду и наводят порядок в холодильнике. Однако если откладывать уборку или относиться к ней невнимательно, возрастает риск пищевых отравлений. Бактерии, попадающие с сырого мяса, отлично размножаются в тёплой и влажной среде.

Эксперты составили список ключевых зон, за чистотой которых нужно следить постоянно.

Разделочные доски и ножи

Эти предметы используются ежедневно, поэтому одного набора недостаточно. Это не только неудобно, но и небезопасно.

Рекомендуется иметь отдельные доски и ножи для:

сырого мяса и рыбы;

продуктов, не требующих термической обработки (сыр, колбаса, масло);

продуктов с сильным запахом;

овощей, фруктов и хлеба.

Важно следить за состоянием досок: на них не должно быть трещин, поскольку в повреждениях скапливаются остатки пищи и бактерии.

Кухонные полотенца, губки и тряпки

Эти предметы быстро превращаются в источник микробов, так как используются постоянно и контактируют с разными продуктами.

Полотенца необходимо регулярно стирать в горячей воде. Губки и тряпки рекомендуется менять как минимум раз в неделю, даже если они выглядят чистыми.

Раковина

В раковине размораживают мясо, чистят овощи и моют грязную посуду — это идеальное место для размножения микроорганизмов.

После каждого приготовления пищи раковину нужно мыть с моющим средством, удалять остатки еды и вытирать насухо. Также важно сушить посуду перед хранением, чтобы предотвратить рост бактерий.

Столешница и кухонный стол

Рабочие поверхности необходимо тщательно мыть после каждого приготовления пищи. Разделочные доски следует дополнительно обрабатывать дезинфицирующими средствами и ополаскивать горячей водой.

Содержимое холодильника

Во-первых, продукты с истёкшим сроком хранения нужно без сожаления выбрасывать.

Во-вторых, важно правильно распределять продукты по полкам:

верхняя полка — готовые блюда, напитки, соусы;

средняя — молочные продукты, яйца, колбасы, сыры;

нижняя — сырое мясо, рыба и птица;

ящики — овощи и фрукты.

Нельзя хранить готовую еду рядом с сырыми продуктами. Горячие блюда следует ставить в холодильник только после полного остывания: иначе повышается температура внутри и образуется конденсат, что способствует размножению бактерий.

Поддержание чистоты на кухне — это не только вопрос порядка, но и важное условие здоровья всей семьи.