Зеленые насаждения являются такой же неотъемлемой частью городской жизни, как и качественный транспорт и общая атмосфера. Ресурс Time Out провел опрос среди 24 тысяч человек, чтобы определить самый зеленый город мира.

Хотя в этом году Мельбурн был признан лучшим городом в целом, звание самого зеленого в мире, по мнению горожан, получил британский Бат. Второе место в рейтинге занял Чикаго в США, а тройку лидеров замыкает канадский Монреаль.

Лучшие города мира по количеству зеленых насаждений

1. Бат, рейтинг зеленых насаждений 94%

Британский Бат не только окружен зеленой сельской местностью Глостершира. Сам город также изобилует как небольшими зелеными островками, так и большими пространствами, такими как впечатляющий ландшафтный сад Prior Park XVIII века. Там даже создали путеводитель по лучшим маршрутам для прогулок в городе и его окрестностях.

2. Чикаго, 89%

Американский город Чикаго, хотя и является домом для стеклянных небоскребов, отличается большим количеством зеленых насаждений. Его даже называют "городом в саду". По данным Управления парков Чикаго, в городе насчитывается более 600 парков, занимающих площадь более 8 800 акров.

3. Монреаль, 88%

Монреаль в Канаде часто хвалят за масштабы и качество своих зеленых зон – он даже назван в их честь. В городе можно найти не только тропы для пеших и велосипедных прогулок летом, а также места для беговых лыж и прогулок на снегоступах, но и экологически разнообразные леса, водно-болотные угодья, озеро Бивер. Также вы можете посетить Ботанический сад или парк Жана Драпо, который простирается через острова Сент-Элен и Нотр-Дам.

4. Рига, 87%

Столица Латвии Рига имеет впечатляющие показатели зеленых зон. 47 процентов территории города – это зеленые зоны, а 39 процентов – леса.

5. Мельбурн, 87%

Второй по величине город Австралии в прошлом месяце был признан изданием Time Out лучшим городом в мире. Доступность природы и зеленых зон, несомненно, стала одним из факторов, повлиявших на этот результат.

6. Кейптаун, 86%

Столица Южной Африки расположена в долине, известной как Кейпский флористический регион. Это один из самых биологически разнообразных регионов мира и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он разделен на 13 различных кластеров, включая Национальный парк. 70 процентов растений, растущих там, не встречаются больше нигде в мире.

7. Сингапур, 86%

Природа всегда была приоритетом для Сингапура. С 1967 года целью было превратить остров в "город-сад". Сейчас почти 50 процентов его территории покрыто зелеными насаждениями. К 2030 году Сингапур стремится стать самым зеленым городом мира.

8. Медельин, 86%

Второй по величине город Колумбии возглавил прошлогодний рейтинг лучших городов с зелеными насаждениями. Несмотря на то, что в этом году показатель несколько ниже, обильные и инновационные зеленые насаждения города все равно получили впечатляющий процент одобрения местными жителями. Стратегически расположенные насаждения даже помогли снизить среднюю температуру в городе.

9. Стокгольм, 86%

Столица Швеции уже давно считается одним из самых зеленых городов Европы. В 2010 году этот город первым получил звание "Европейской зеленой столицы" и с тех пор поддерживает высокие экологические стандарты. Там также находится первый в мире Национальный городской парк, сердцем которого является Королевский Дюргарден.

10. Гамбург, 85%

Завершает десятку лучших городов по количеству зеленых зон немецкий Гамбург. На протяжении последнего столетия город строился по образцу масштабного проекта под названием GrünesNetzHamburg, или "Зеленая сеть Гамбурга". Также он является лидером в области зеленых крыш и предлагает жителям и предприятиям стимулы для переоборудования своих объектов.