Приготовьте вкусный торт с вишнёвой начинкой и нежным кремом без выпечки на основе печенья. Блюдо получится даже у начинающих кулинаров.

Ингредиенты:

замороженная вишня — 300 граммов;

сахар — 20 граммов и 70 граммов;

кукурузный крахмал — 40 граммов;

яйца — две штуки;

сметана или йогурт — 180 миллилитров;

мягкий творог — 180 граммов;

сливочное масло — 80 граммов;

печенье — 200 граммов.

Приготовление:

Для ягодной начинки замороженную вишню нагревают в сотейнике, добавляют сахар и растворённый в небольшом количестве воды крахмал, затем уваривают до загустения. Для крема в сотейнике нагревают сметану или йогурт с творогом, вводят смесь яиц с сахаром и крахмалом, после добавляют холодное масло и перемешивают до лёгкого загустения.

Десерт собирают слоями (печенье, крем, ягоды) и отправляют в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь. Перед подачей торт можно посыпать какао или крошкой печенья.