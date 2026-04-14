Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Без духовки и лишней возни: быстрый торт из печенья с сочной вишней

Люблю!
Дата публикации: 14.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Без духовки и лишней возни: быстрый торт из печенья с сочной вишней

Приготовьте вкусный торт с вишнёвой начинкой и нежным кремом без выпечки на основе печенья. Блюдо получится даже у начинающих кулинаров.

Ингредиенты:

  • замороженная вишня — 300 граммов;

  • сахар — 20 граммов и 70 граммов;

  • кукурузный крахмал — 40 граммов;

  • яйца — две штуки;

  • сметана или йогурт — 180 миллилитров;

  • мягкий творог — 180 граммов;

  • сливочное масло — 80 граммов;

  • печенье — 200 граммов.

Приготовление:

Для ягодной начинки замороженную вишню нагревают в сотейнике, добавляют сахар и растворённый в небольшом количестве воды крахмал, затем уваривают до загустения. Для крема в сотейнике нагревают сметану или йогурт с творогом, вводят смесь яиц с сахаром и крахмалом, после добавляют холодное масло и перемешивают до лёгкого загустения.

Десерт собирают слоями (печенье, крем, ягоды) и отправляют в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь. Перед подачей торт можно посыпать какао или крошкой печенья.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Услуги нотариусов сильно подорожали
Наша Латвия
Изображение к статье: Секрет небывалого урожая: простое, но чудодейственное удобрение для рассады помидоров и перца!
Люблю!
Изображение к статье: Читаете о болезнях в интернете и тревожитесь? У вас киберхондрия!
Lifenews
Изображение к статье: Диетолог раскрыла неожиданное свойство бананов
Еда и рецепты
Изображение к статье: Группа The Rolling Stones готовит новый альбом
Культура &
Изображение к статье: В пожаре на улице Бруниниеку спасён кот
ЧП и криминал
Изображение к статье: Услуги нотариусов сильно подорожали
Наша Латвия
Изображение к статье: Секрет небывалого урожая: простое, но чудодейственное удобрение для рассады помидоров и перца!
Люблю!
Изображение к статье: Читаете о болезнях в интернете и тревожитесь? У вас киберхондрия!
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео