Что приготовить из вафельных коржей: сытный рулет с фаршем

Дата публикации: 22.04.2026
Вафельные коржи могут стать основой не только для десертов, но и для сытных закусок. Один из удачных вариантов — рулет с мясной начинкой и сыром, который легко приготовить и подать как горячее блюдо или оригинальную альтернативу бутербродам.

Ингредиенты

— вафельные коржи — 6 шт

— свиной фарш — 300 г

— куриный фарш — 500 г

— яйцо — 1 шт

— сыр моцарелла — 150 г

— болгарский перец — 1 шт

— чеснок — 1 зубчик

— соль и черный перец — по вкусу

— зелень (укроп, петрушка)

— кунжут

Подготовка продуктов

Сыр натрите на крупной терке. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите, зелень промойте и мелко порубите.

Приготовление начинки

Смешайте свиной и куриный фарш, добавьте чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы.

Формирование рулета

На каждый вафельный корж выложите тонкий слой фарша. Сверху распределите болгарский перец, натертый сыр и зелень. Оставьте заготовки на несколько минут, чтобы коржи слегка размягчились.

После этого аккуратно сверните коржи в плотный рулет.

Запекание

Смажьте рулет взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до появления золотистой корочки.

Советы

Для приготовления можно использовать любой фарш по вкусу. Также можно экспериментировать с начинками, добавляя грибы или другие овощи.

Готовый рулет получается сочным, ароматным и хорошо держит форму, что делает его удобным для подачи на праздничный стол.

#кулинария #сыр #фарш #еда
