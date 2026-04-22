Вафельные коржи могут стать основой не только для десертов, но и для сытных закусок. Один из удачных вариантов — рулет с мясной начинкой и сыром, который легко приготовить и подать как горячее блюдо или оригинальную альтернативу бутербродам.
Ингредиенты
— вафельные коржи — 6 шт
— свиной фарш — 300 г
— куриный фарш — 500 г
— яйцо — 1 шт
— сыр моцарелла — 150 г
— болгарский перец — 1 шт
— чеснок — 1 зубчик
— соль и черный перец — по вкусу
— зелень (укроп, петрушка)
— кунжут
Подготовка продуктов
Сыр натрите на крупной терке. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите, зелень промойте и мелко порубите.
Приготовление начинки
Смешайте свиной и куриный фарш, добавьте чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы.
Формирование рулета
На каждый вафельный корж выложите тонкий слой фарша. Сверху распределите болгарский перец, натертый сыр и зелень. Оставьте заготовки на несколько минут, чтобы коржи слегка размягчились.
После этого аккуратно сверните коржи в плотный рулет.
Запекание
Смажьте рулет взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут до появления золотистой корочки.
Советы
Для приготовления можно использовать любой фарш по вкусу. Также можно экспериментировать с начинками, добавляя грибы или другие овощи.
Готовый рулет получается сочным, ароматным и хорошо держит форму, что делает его удобным для подачи на праздничный стол.
