Надёжность и ответственность — ключевые качества, которые большинство людей ищут в партнёре. Однако распознать их отсутствие на раннем этапе бывает сложно. Психологи отмечают: первые сигналы часто проявляются уже на первом свидании — важно лишь обратить на них внимание.

Опоздания и отсутствие уважения к времени

Одним из самых очевидных признаков считается отношение к договорённостям. Если человек опаздывает и не считает нужным заранее предупредить или извиниться, это может указывать на неуважение к чужому времени и склонность игнорировать обязательства.

Размытые обещания вместо конкретики

Фразы без чётких сроков и действий — ещё один тревожный сигнал. Обещания «как-нибудь встретиться» или «обязательно что-то сделать» без конкретных шагов часто оказываются пустыми словами, а не реальными намерениями.

Перекладывание ответственности в рассказах о прошлом

То, как человек говорит о предыдущих отношениях, также многое раскрывает. Если в его историях виноваты исключительно другие, а собственные ошибки не признаются, это может свидетельствовать о нежелании брать ответственность за свои действия.

Отвлечённость и игнорирование собеседника

Постоянное внимание к телефону во время встречи показывает отсутствие вовлечённости. Это косвенно говорит о том, что человек не готов выполнять даже базовое «обещание» быть здесь и сейчас, уделяя внимание партнёру.

Слишком громкие слова на старте

Излишне эмоциональные признания и громкие заявления уже на первой встрече могут выглядеть привлекательно, но часто указывают на привычку разбрасываться словами без последующих действий. Надёжные люди, как правило, осторожнее в обещаниях и не спешат с громкими выводами.

...Распознать человека, который не держит слово, можно уже на первом свидании — без сложных тестов и проверок. Достаточно внимательно наблюдать за поведением, отношением к договорённостям и тем, как слова соотносятся с действиями. Это помогает избежать разочарований и принять более осознанное решение в самом начале общения.