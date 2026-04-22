Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обещает — но не делает: тревожные сигналы на первом свидании 0 138

Люблю!
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обещает — но не делает: тревожные сигналы на первом свидании

Надёжность и ответственность — ключевые качества, которые большинство людей ищут в партнёре. Однако распознать их отсутствие на раннем этапе бывает сложно. Психологи отмечают: первые сигналы часто проявляются уже на первом свидании — важно лишь обратить на них внимание.

Опоздания и отсутствие уважения к времени

Одним из самых очевидных признаков считается отношение к договорённостям. Если человек опаздывает и не считает нужным заранее предупредить или извиниться, это может указывать на неуважение к чужому времени и склонность игнорировать обязательства.

Размытые обещания вместо конкретики

Фразы без чётких сроков и действий — ещё один тревожный сигнал. Обещания «как-нибудь встретиться» или «обязательно что-то сделать» без конкретных шагов часто оказываются пустыми словами, а не реальными намерениями.

Перекладывание ответственности в рассказах о прошлом

То, как человек говорит о предыдущих отношениях, также многое раскрывает. Если в его историях виноваты исключительно другие, а собственные ошибки не признаются, это может свидетельствовать о нежелании брать ответственность за свои действия.

Отвлечённость и игнорирование собеседника

Постоянное внимание к телефону во время встречи показывает отсутствие вовлечённости. Это косвенно говорит о том, что человек не готов выполнять даже базовое «обещание» быть здесь и сейчас, уделяя внимание партнёру.

Слишком громкие слова на старте

Излишне эмоциональные признания и громкие заявления уже на первой встрече могут выглядеть привлекательно, но часто указывают на привычку разбрасываться словами без последующих действий. Надёжные люди, как правило, осторожнее в обещаниях и не спешат с громкими выводами.

...Распознать человека, который не держит слово, можно уже на первом свидании — без сложных тестов и проверок. Достаточно внимательно наблюдать за поведением, отношением к договорённостям и тем, как слова соотносятся с действиями. Это помогает избежать разочарований и принять более осознанное решение в самом начале общения.

×
Читайте нас также:
#отношения #поведение #психология #мужчина и женщина
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео