Глянец и сияние: почему «жидкий металлик» стал главным трендом этой весны

Люблю!
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Жидкий металлик — один из самых ярких и обсуждаемых трендов последних сезонов, который уверенно выходит за рамки подиумов и становится частью повседневного гардероба. Вещи с эффектом расплавленного металла больше не воспринимаются исключительно как элемент вечерней моды — сегодня их всё чаще можно увидеть в городских образах.

Тренд, который пришёл с подиумов

Интерес к металлизированным тканям подтверждают аналитические обзоры модной индустрии. По данным Lyst, спрос на одежду с металлическим эффектом демонстрирует устойчивый рост, особенно в сегменте сезонных трендов. Аналогичные выводы публикует и Vogue, отмечая, что дизайнеры активно экспериментируют с фактурами, создавая эффект «жидкого» блеска.

В коллекциях ведущих брендов появляются платья, юбки, жакеты, брюки и аксессуары с зеркальной поверхностью. Такой визуальный эффект достигается за счёт специальных покрытий и тканей, отражающих свет и создающих ощущение движения материала.

Почему «жидкий металлик» стал популярным

Эксперты связывают популярность тренда с общей тенденцией к футуризму в моде. Дизайнеры всё чаще обращаются к темам технологий, космоса и цифровой эстетики, что находит отражение в выборе материалов и цветов.

Кроме того, важную роль играет стремление к выразительности. В условиях однообразия базового гардероба многие ищут способы добавить образу индивидуальности, и металлизированные вещи становятся простым и эффектным решением. Они позволяют создать акцент без сложных стилистических комбинаций.

Как носить металлик в повседневной жизни

Несмотря на яркость тренда, стилисты рекомендуют подходить к нему сдержанно. Главный принцип — баланс. Один элемент с эффектом расплавленного металла лучше сочетать с нейтральной базой: хлопковыми футболками, лаконичными рубашками, джинсами или трикотажем.

Например, металлизированная юбка может стать центральной частью образа, если дополнить её простым верхом спокойного оттенка. Аналогично работают и аксессуары — сумки или обувь с глянцевым покрытием способны освежить даже самый минималистичный комплект.

Важно также учитывать фактуру ткани. Более мягкие и пластичные материалы выглядят менее агрессивно и легче вписываются в дневные образы. Жёсткие и плотные ткани с сильным блеском лучше оставить для вечерних выходов.

Какие оттенки выбрать

Наиболее универсальными остаются серебристые и холодные металлические оттенки — они легче сочетаются с базовыми цветами гардероба. Золотые и яркие цветные варианты требуют более внимательного подхода и продуманной стилизации.

Стилисты советуют избегать чрезмерного количества блестящих элементов в одном образе. Избыток металлика может перегрузить визуальное восприятие и сделать образ менее гармоничным.

Металлик как часть новой повседневности

Сегодня «жидкий металлик» постепенно становится частью городской моды. Если раньше подобные вещи ассоциировались исключительно с подиумами и вечерними выходами, то теперь они всё чаще используются в повседневных образах.

При грамотном подходе такие элементы гардероба помогают добавить современности и динамики, не нарушая общей стилистической гармонии. Это делает тренд универсальным инструментом для тех, кто хочет обновить свой стиль без радикальных изменений.

Автор - Ольга Стопинская
