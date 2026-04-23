Кухонные полотенца быстро засаливаются и впитывают запахи отстирать их обычными средствами становится сложно. Для возвращения свежести и мягкости нужны домашние средства и правильная техника стирки.

Сначала полотенца замачивают в горячей воде с пищевой содой: две столовые ложки на литр. Температура воды должна быть около 60 градусов. Сода расщепляет жиры и помогает справиться с загрязнениями. Через 30 минут в раствор добавляют полстакана столового уксуса. Возникающее пенообразование усиливает очищающий эффект, разрушает стойкие жировые отложения и устраняет бактерии. Полотенца держат в смеси ещё 15 минут.

Затем изделия, не отжимая, перекладывают в стиральную машину. Стирают с обычным количеством порошка при температуре 60 градусов. Такой режим позволяет удалить жир, не повреждая ткань. Дополнительно запускают полоскание, чтобы вымыть остатки моющих средств. Для смягчения ткани вместо кондиционера используют столовую ложку уксуса в отсеке для ополаскивателя. Уксус нейтрализует остатки моющего средства, придаёт мягкость и устраняет запахи.