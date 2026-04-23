Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ужин за 15 минут: три рецепта, когда нет сил даже думать о готовке 1 661

Люблю!
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ужин за 15 минут: три рецепта, когда нет сил даже думать о готовке

Бывают дни, когда усталость накапливается так, что даже заказать доставку, а потом ждать кажется невыносимым. В такие моменты выручают максимально простые рецепты: без сложных ингредиентов и стояния у плиты.

Такие ужины не выглядят как "ленивый вариант", если все сделано аккуратно. Это нормальная еда, которая собирается за считанные минуты и закрывает базовую потребность – поесть спокойно и без лишних усилий.

Сливочная паста на сковороде

Один из самых быстрых и стабильных вариантов. Ингредиенты обычно уже есть дома, а готовка занимает ровно столько, сколько варится паста.

Что понадобится: паста (спагетти или любая короткая), немного сливочного сыра или сливки, зубчик чеснока, соль, перец и немного масла. Если есть – можно добавить кусочки курицы, ветчины или любой готовый белок, а сверху – немного тертого сыра. Паста ставится вариться – это единственный этап, который занимает время. Параллельно на сковороде быстро прогревается чеснок в масле, буквально полминуты, чтобы появился аромат. Затем добавляется сливочный сыр или сливки, соус доводится до теплого состояния, приправляется солью и перцем. Готовая паста перекладывается прямо в сковороду. Если соус кажется густым, можно добавить немного воды от варки – она делает текстуру мягче, советует RidLife. Все перемешивается, и через минуту получается готовое блюдо.

Кускус с овощами и йогуртовым соусом

Один из самых быстрых вариантов ужина, который часто недооценивают. Кускус не нужно варить – достаточно залить кипятком. Крупа заливается горячей водой и накрывается крышкой на 5 минут. За это время можно нарезать любые овощи: огурец, помидор, болгарский перец. Подойдет все, что есть. Готовый кускус рыхлят вилкой, смешивают с овощами, добавляют немного оливкового масла, соль и перец. Сверху — ложка йогурта или соус на его основе. Получается легкое, но сытное блюдо, которое собирается буквально за несколько минут и не требует готовки в классическом смысле.

kuskus.jpg

Быстрая лапша с арахисовым соусом

Выглядит как что-то сложное, но по факту собирается за 10 минут. Любая лапша (пшеничная, рисовая) отваривается. Пока она готовится, делается соус: арахисовая паста, немного соевого соуса, теплая вода и при желании – немного меда или острого соуса. Все перемешивается до кремовой текстуры. Готовая лапша соединяется с соусом прямо в кастрюле или сковороде. Если есть время – можно добавить овощи или готовый белок. Но даже в базовом варианте это полноценное блюдо с насыщенным вкусом.

laps.webp

×
Читайте нас также:
#кулинария #овощи #соусы #готовка #паста #еда #рецепты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
2
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео