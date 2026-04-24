Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Я не могу ему доверять»: сын Плющенко впервые рассказал о конфликте с отцом, влиянии Яны Рудковской и обидах 0 694

Люблю!
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Я не могу ему доверять»: сын Плющенко впервые рассказал о конфликте с отцом, влиянии Яны Рудковской и обидах

19-летний Егор Ермак, старший сын Евгения Плющенко, впервые публично поделился своими глубокими обидами на отца, намекнув на возможное влияние Яны Рудковской на развод родителей.

Первые откровения

19-летний Егор Ермак, сын Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак, впервые публично рассказал о непростых отношениях с отцом. В интервью он признался, что практически не общается с фигуристом и до сих пор испытывает обиду из-за недостатка внимания.

Евгений Плющенко и Егор Ермак

Егор родился в 2006 году. Брак его родителей распался в 2008-м, а уже через год Плющенко женился на Яне Рудковской. Сам Ермак допускает, что она могла повлиять на развод. Он также вспомнил, что отец не приехал забирать его и мать из роддома.

Обиды и недоверие

Егор ведёт непубличный образ жизни и утверждает, что отец редко приглашает его на выступления и практически не показывает в соцсетях, в отличие от других детей. Он также уверен, что негативные публикации о нём в СМИ исходят со стороны Плющенко.

По его словам, однажды отец предложил ему приехать на день рождения за деньги — при условии съёмки. «Если бы ты пригласил как отец сына, я бы приехал. Покупать меня не надо», — ответил он.

Егор подчеркнул, что считает отчима настоящим отцом, поблагодарив его за поддержку и участие в жизни.

Егор Ермак

Евгений Плющенко и Егор Ермак

После развода

По словам Ермака, после развода родителей отец «пару раз за жизнь» забирал его на выходные. Иногда он сам приезжал к нему в Москву, однако полноценного общения не было. При этом Егор опроверг слухи, что мать препятствовала их встречам, подчеркнув, что она, наоборот, поддерживала связь.

Он признался, что не чувствовал отцовской любви, хотя нуждался в ней. Поездка на Мальдивы в 11 лет оставила у него тяжёлые воспоминания: он чувствовал себя одиноким и почти не проводил время с отцом.

Евгений Плющенко с сыновьями на Мальдивах

Обещания и деньги

Егор рассказал, что Плющенко не сдержал обещание подарить ему квадроцикл на 16-летие. По его словам, это не единичный случай.

Он также отметил, что мать долгие годы обеспечивала его самостоятельно, а отец не платил алименты. Вместо этого ему передавали поношенные вещи.

Жизнь сейчас

Сейчас Егор работает в автосервисе и состоит в отношениях. Он рассказал, что отец даже забыл о знакомстве с его девушкой.

На свою будущую свадьбу Ермак не планирует приглашать Плющенко и его семью, подчеркнув, что хочет провести этот день только с близкими людьми, без лишнего пафоса и публичности.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми

Фото: plushenkoofficial/Instagram

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Изображение к статье: Оптимальными показателями артериального давления считаются 120 мм на 80 мм рт. ст. и ниже.
Изображение к статье: Ложь нередко проявляется не в самих словах, а в поведении человека.
Изображение к статье: Как подготовить квартиру к отпуску: 7 полезных советов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео