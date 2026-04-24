Первые откровения

19-летний Егор Ермак, сын Евгения Плющенко от первого брака с Марией Ермак, впервые публично рассказал о непростых отношениях с отцом. В интервью он признался, что практически не общается с фигуристом и до сих пор испытывает обиду из-за недостатка внимания.

Егор родился в 2006 году. Брак его родителей распался в 2008-м, а уже через год Плющенко женился на Яне Рудковской. Сам Ермак допускает, что она могла повлиять на развод. Он также вспомнил, что отец не приехал забирать его и мать из роддома.

Обиды и недоверие

Егор ведёт непубличный образ жизни и утверждает, что отец редко приглашает его на выступления и практически не показывает в соцсетях, в отличие от других детей. Он также уверен, что негативные публикации о нём в СМИ исходят со стороны Плющенко.

По его словам, однажды отец предложил ему приехать на день рождения за деньги — при условии съёмки. «Если бы ты пригласил как отец сына, я бы приехал. Покупать меня не надо», — ответил он.

Егор подчеркнул, что считает отчима настоящим отцом, поблагодарив его за поддержку и участие в жизни.

После развода

По словам Ермака, после развода родителей отец «пару раз за жизнь» забирал его на выходные. Иногда он сам приезжал к нему в Москву, однако полноценного общения не было. При этом Егор опроверг слухи, что мать препятствовала их встречам, подчеркнув, что она, наоборот, поддерживала связь.

Он признался, что не чувствовал отцовской любви, хотя нуждался в ней. Поездка на Мальдивы в 11 лет оставила у него тяжёлые воспоминания: он чувствовал себя одиноким и почти не проводил время с отцом.

Обещания и деньги

Егор рассказал, что Плющенко не сдержал обещание подарить ему квадроцикл на 16-летие. По его словам, это не единичный случай.

Он также отметил, что мать долгие годы обеспечивала его самостоятельно, а отец не платил алименты. Вместо этого ему передавали поношенные вещи.

Жизнь сейчас

Сейчас Егор работает в автосервисе и состоит в отношениях. Он рассказал, что отец даже забыл о знакомстве с его девушкой.

На свою будущую свадьбу Ермак не планирует приглашать Плющенко и его семью, подчеркнув, что хочет провести этот день только с близкими людьми, без лишнего пафоса и публичности.

Фото: plushenkoofficial/Instagram