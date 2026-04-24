Каждый знак зодиака по-своему проводит время на свежем воздухе: одним нужны движение и драйв, другим — спокойствие и эстетика. Правильно подобранная активность помогает не только отдохнуть, но и восстановить силы.

Овен

Овнам сложно ограничиться спокойным отдыхом. Им подходят подвижные и энергичные занятия — командные игры, бег или любые активности, где можно выплеснуть эмоции и проявить себя.

Телец

Тельцы предпочитают расслабленный формат. Им по душе прогулки с возможностью остановиться в уютном месте, а также пикники на природе. Из активностей лучше всего подойдут йога или растяжка.

Близнецы

Близнецы выбирают движение и общение. Прогулки с друзьями, поездки на велосипеде или самокате, а также лёгкие походы и вечерние посиделки — всё это приносит им удовольствие.

Рак

Ракам ближе уединённые и спокойные места, особенно рядом с водой. Они предпочитают прогулки в парках с близкими людьми. Из активностей им подходят плавание и расслабляющие практики.

Лев

Львы любят быть в центре внимания, поэтому выбирают оживлённые локации — центральные улицы или популярные парки. Для них важна атмосфера и возможность почувствовать себя частью яркой жизни.

Дева

Девы ценят практичность даже в отдыхе. Им подходят прогулки с целью: активная ходьба, велосипед, трекинг или любые занятия, которые приносят пользу и результат.

Весы

Весы тянутся к красивым и гармоничным местам. Им нравятся живописные локации и спокойные активности — прогулки, катание на лодке, танцы или плавание.

Скорпион

Скорпионы выбирают интенсивные и захватывающие занятия. Экстремальные виды спорта, походы в горы или активности с элементом риска дают им необходимый заряд энергии.

Стрелец

Стрельцы любят движение и открытия. Длительные прогулки, путешествия, экскурсии и активные игры помогают им чувствовать себя в своей стихии.

Козерог

Козероги предпочитают спокойствие и уединение. Им важно, чтобы прогулка имела цель — будь то забота о здоровье или конкретная задача. Шумные места им подходят меньше.

Водолей

Водолеи ценят свободу и пространство. Им подойдут велопрогулки и командные игры, где можно совместить движение и общение.

Рыбы

Рыбы лучше всего восстанавливаются рядом с водой. Прогулки у водоёмов, поездки на лодке или катамаране создают атмосферу, в которой они могут расслабиться и отвлечься от повседневности.