Узнайте все о внешности и текущей деятельности Шарлиз Терон в ее 50 лет, а также рассмотрите детали ее эффектного образа на красной дорожке.

На премьере своего нового экшн-триллера от Netflix под названием «Вершина», состоявшейся в Paris Theatre в Нью-Йорке, 50-летняя Шарлиз Терон произвела фурор. Актриса, которая уже более двух десятилетий является лицом модного дома Dior, выбрала для красной дорожки невероятно смелый и авангардный наряд из последней коллекции бренда.

Звезда блистала в черном приталенном жакете, взятом из мужской линии Dior, который был надет прямо на голое тело. Особое внимание привлекал плиссированный белый воротник-жабо, украшенный длинными лентами-завязками, элегантно спускающимися ниже талии.

Этот уникальный элемент придал всему образу драматичности и неповторимого викторианского шика. Завершали ансамбль классические черные брюки, изысканные украшения, также от Dior, и выразительная красная помада, подчеркивающая смелость образа.