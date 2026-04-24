Слухи о разводе Киры Найтли и Джеймса Райтона после 12 лет совместной жизни набирают обороты

Дата публикации: 24.04.2026
Отсутствие обручального кольца на пальце Джеймса Райтона вновь заставило говорить о возможном расставании пары.

Слухи о возможном разводе Киры Найтли с её супругом Джеймсом Райтоном после 12 лет брака вновь вспыхнули с новой силой. Причиной тому стало недавнее поведение мужа знаменитой актрисы.

Папарацци недавно запечатлели 42-летнего Райтона во время его велопрогулки по улицам Лондона. Внимание журналистов привлекло отсутствие обручального кольца на его безымянном пальце, о чём сообщило издание PageSix.

Ещё в феврале общественность узнала, что Найтли исключила фамилию мужа из официальных бумаг своей компании KCK Boo Ltd, специализирующейся на исполнительских искусствах. Тогда же стало известно, что актриса начала использовать подпись Кира Кристина Найтли.

Эти изменения сразу же породили в сети предположения о предстоящем разводе звёздной пары. Однако всего лишь в начале апреля 41-летнюю актрису видели вместе с мужем и детьми во время семейного отдыха в живописной Венеции.

История любви Киры Найтли и музыканта Джеймса Райтона началась в 2011 году. Спустя два года они связали себя узами брака на скромной церемонии во Франции, и теперь воспитывают двух дочерей: десятилетнюю Эди и шестилетнюю Делайлу.

В 2024 году актриса поделилась редкими мыслями о своём браке, с юмором отметив, что 11 лет совместной жизни — это "хорошо для актрисы и музыканта". Она откровенно призналась в интервью: "Мы ужасно раздражаем друг друга. Но, чёрт возьми, как же мы смеёмся!

"Найтли также подчеркнула, что совместная работа с Райтоном над каким-либо проектом стала бы "ужасной" затеей.

Актриса также затронула тему своей избирательности в выборе ролей после рождения детей. Она заявила: "Я не смогла бы сейчас ездить на работу за границу. Это было бы совершенно несправедливо по отношению к моим детям, и я бы этого не хотела". Найтли отметила, что после появления детей приняла осознанное решение сосредоточиться на их воспитании и "сделать серьёзный шаг назад" в своей карьере.

Более того, Найтли категорически отказалась от участия в кинофраншизах, подобных "Пиратам Карибского моря". Она объяснила это тем, что такой рабочий график "просто безумный" и несовместим с её приоритетами.

До замужества Найтли имела отношения с актёрами Делем Синноттом и Джейми Дорнаном. Также у неё был продолжительный роман с Рупертом Френдом, её коллегой по съёмкам в фильме "Гордость и предубеждение".

Автор - Светлана Тихомирова
