Всего пол-ложки в конце готовки: один секретный приём превратит тушёную капусту в шедевр

Дата публикации: 24.04.2026
Тушёная капуста — полезное блюдо, которое получается вкусным далеко не у каждой хозяйки. Для придания выразительности и свежести уже готовому блюду достаточно добавить половину столовой ложки яблочного уксуса.

Ингредиенты:

  • один небольшой кочан молодой белокочанной капусты;

  • одна столовая ложка масла;

  • полторы чайные ложки соли;

  • половина чайной ложки чёрного перца;

  • половина столовой ложки яблочного уксуса;

  • одна столовая ложка свежего тимьяна.

Приготовление:

Капусту нарезают и выкладывают на разогретую сковороду с маслом, добавляют соль и перец, обжаривают 10–15 минут на среднем огне, изредка помешивая, чтобы она слегка прихватилась. После снятия с плиты вливают уксус и тщательно перемешивают. При необходимости корректируют вкус, добавляя соль, перец или уксус, а перед подачей посыпают свежим тимьяном

#кулинария #здоровое питание #капуста #вкусно #уксус #еда
Автор - Ольга Стопинская
