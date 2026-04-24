Тушёная капуста — полезное блюдо, которое получается вкусным далеко не у каждой хозяйки. Для придания выразительности и свежести уже готовому блюду достаточно добавить половину столовой ложки яблочного уксуса.
Ингредиенты:
-
один небольшой кочан молодой белокочанной капусты;
-
одна столовая ложка масла;
-
полторы чайные ложки соли;
-
половина чайной ложки чёрного перца;
-
половина столовой ложки яблочного уксуса;
-
одна столовая ложка свежего тимьяна.
Приготовление:
Капусту нарезают и выкладывают на разогретую сковороду с маслом, добавляют соль и перец, обжаривают 10–15 минут на среднем огне, изредка помешивая, чтобы она слегка прихватилась. После снятия с плиты вливают уксус и тщательно перемешивают. При необходимости корректируют вкус, добавляя соль, перец или уксус, а перед подачей посыпают свежим тимьяном
Оставить комментарий