Тушёная капуста — полезное блюдо, которое получается вкусным далеко не у каждой хозяйки. Для придания выразительности и свежести уже готовому блюду достаточно добавить половину столовой ложки яблочного уксуса.

Ингредиенты:

один небольшой кочан молодой белокочанной капусты;

одна столовая ложка масла;

полторы чайные ложки соли;

половина чайной ложки чёрного перца;

половина столовой ложки яблочного уксуса;

одна столовая ложка свежего тимьяна.

Приготовление:

Капусту нарезают и выкладывают на разогретую сковороду с маслом, добавляют соль и перец, обжаривают 10–15 минут на среднем огне, изредка помешивая, чтобы она слегка прихватилась. После снятия с плиты вливают уксус и тщательно перемешивают. При необходимости корректируют вкус, добавляя соль, перец или уксус, а перед подачей посыпают свежим тимьяном