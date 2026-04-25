Они посетили премьеру фильма "Берлинский герой". На красной дорожке супруги продемонстрировали непринужденные образы в стиле casual.

Агата Муцениеце и Пётр Дранга связали себя узами брака в августе 2025 года, когда актриса уже ждала ребёнка. В декабре того же года их семья пополнилась: на свет появилась дочь, имя и внешность которой пара пока держит в секрете от общественности.

Несмотря на официальный статус, в интернете до сих пор циркулируют сомнения относительно искренности их брака. Скептики указывают на несколько фактов, вызывающих вопросы. Пара встречалась менее года до свадьбы, а у Агаты в тот период продолжались изнурительные судебные разбирательства с Прилучным.

Кроме того, 42-летний Пётр Дранга никогда ранее не выставлял свою личную жизнь напоказ, и о его романах ходили лишь слухи. Помимо прочего, распространялись слухи о том, что настоящим отцом ребёнка Агаты является совершенно другой человек.

У Агаты Муцениеце есть двое детей – сын и дочь – от её предыдущего брака с Павлом Прилучным. Их развод сопровождался громким скандалом и последующими судебными тяжбами по поводу алиментов. Совсем недавно бывшие супруги завершили судебные разбирательства, касающиеся опеки над их сыном Тимофеем.

