Клубника — это не только вкусная, но и очень полезная ягода, однако для людей с диабетом ее употребление вызывает опасения. Российский диетолог Ольга Павлова подробно объяснила, как правильно включать клубнику в рацион, чтобы она приносила только пользу, пишет sb.by.

Ольга Павлова подчеркнула, что клубника является низкокалорийным продуктом.

— В ней примерно 41 ккал, белков — 0,8 г, жиров — 0,4 г, углеводов — 7,5 г (из них сахара — около 4,9 г, остальное — клетчатка), клетчатки — 2 г (способствует замедлению всасывания глюкозы).

Важные показатели для людей с диабетом включают гликемический индекс (ГИ) клубники, который составляет примерно 40, что считается низким. Гликемическая нагрузка (ГН) на 100 граммов ягоды также очень низка — около 3.

Это означает, что клубника не вызывает резких скачков уровня сахара в крови, если соблюдать нормы потребления и учитывать время ее приема, отметила Ольга Павлова.

Полезные свойства клубники

Ягода богата целым рядом ценных веществ, которые особенно важны для здоровья.

— Ягода содержит ряд полезных веществ: витамин C (60–70 мг на 100 г — суточная норма), антоцианы (красный пигмент), которые повышают чувствительность клеток к инсулину (подтверждено исследованиями), эллаговую кислоту — она оказывает противовоспалительное действие, снижает окислительный стресс при диабете.

Кроме того, в клубнике содержится калий (153 мг на 100 г), который поддерживает здоровье сердца, что критически важно при метаболическом синдроме. Также в ягоде присутствуют витамины группы B, E, K, а также магний, марганец, йод и кремний, причем последний особенно полезен для суставов и сосудов, рассказала Ольга Павлова.

Дополнительные преимущества для организма

Употребление клубники может оказывать и другие благотворные воздействия на организм.

Она обладает мягким мочегонным действием, помогая избавиться от отеков без обезвоживания, что способствует выведению лишней жидкости при снижении веса. Клетчатка в составе ягоды улучшает работу ЖКТ, стимулируя перистальтику и поддерживая здоровую микробиоту, питая полезные бактерии.

Благодаря содержанию цинка и антиоксидантов, клубника может влиять на либидо, традиционно считаясь афродизиаком. В косметологии маски с клубникой помогают отбеливать пигментацию, часто встречающуюся у людей с диабетом, сужают поры и мягко отшелушивают кожу.

Флавоноиды в клубнике защищают сосуды, снижая жесткость сосудистых стенок и уменьшая риск микроангиопатий.

Рекомендации по употреблению при диабете и инсулинорезистентности

Для безопасного и полезного употребления клубники важно соблюдать определенные правила.

— Разрешенное количество за один прием пищи — 1 стакан ягод (150 г или 10–12 средних ягод), в день — не более 2 стаканов (300 г), желательно разделить на два приема, — посоветовала Ольга Павлова.

— Ешьте клубнику только после основной еды (белок + овощи + сложные углеводы). Например, сначала — куриная грудка и салат из огурцов, а через 15–20 минут — клубника.

Такой подход снижает пик глюкозы на 30–40%. Важно не употреблять ягоду натощак, так как органические кислоты могут раздражать слизистую желудка, особенно при гастрите.

Старайтесь избегать сочетания клубники с продуктами, содержащими сахар, такими как сладкие йогурты или сливки, чтобы не нивелировать ее пользу. Отказаться или ограничить употребление клубники стоит в следующих случаях: