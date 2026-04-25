Известная актриса поделилась шокирующими подробностями расставания с бывшим мужем и объяснила, почему ограничивает его встречи с ребёнком.

52-летняя Мария Миронова выступила с громкими обвинениями в адрес своего экс-супруга Андрея Сороки. Актриса, которая сейчас судится с ним за опеку над сыном Фёдором, заявила о его абьюзивном поведении и сталкинге. В своём Instagram она опубликовала эмоциональный пост, где подробно раскрыла причины их развода.

"Суд идёт, господа присяжные, история добра, любви, света закончена, друзья и пресса! Менее всего я хотела, чтобы этот конфликт вышел в правовое поле и в общественность, т. к. это касается моего самого дорогого человека — сына. Но мне не оставили других вариантов", — написала Миронова. Этот пост она сопроводила трогательным архивным снимком с сыном.

Актриса утверждает, что ключевым моментом для их расставания стал шокирующий инцидент, произошедший прямо в её доме. По её словам, Андрей Сорока жестоко избил её брата Алексея в день рождения мальчика, при этом ребёнок был свидетелем происходящего.

Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь, врачи диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Мария Миронова особо отметила, что её брат сознательно не стал отвечать на агрессию, так как не хотел "усугублять ситуацию".

Мария утверждает, что пережитое сильно повлияло на Фёдора, и в течение года у мальчика наблюдались приступы агрессии. Несмотря на это, актриса старалась поддерживать связь отца с ребёнком.

Она разрешала бывшему мужу приходить в дом, встречаться с сыном и даже оставаться на ночь, чтобы у мальчика "было ощущение присутствия отца".

Однако со временем требования Сороки кардинально изменились. Он начал настаивать на том, чтобы забирать Фёдора к себе, в том числе в съёмные квартиры. Актриса утверждает, что он даже "грозился увезти его на свою родину в Стерлитамак, чтобы похвастаться родственникам и брату, у которого, к слову, уголовная судимость".

"На протяжении всех лет жизни ребёнка, друзья, вся ответственность материальная и моральная, т. к. я занимаюсь каждый день его делами, учёбой, спортом, лежала и лежит на мне), и, к сожалению, к г-ну "бывшему мужу" это не имеет никакого отношения, и ни малейшего интереса к этому он не проявляет", — эмоционально продолжила Миронова.

Актриса также сообщила, что в течение года её экс-супруг тайно прослушивал её через колонку. Она утверждает, что у неё есть все необходимые доказательства, которые будут представлены в суде.

"Остальное скажет и докажет мой адвокат Шота Горгадзе. Ребёнка я не отдам! Дай бог всем нам, женщинам, защиты от агрессии и простой спокойной жизни с нашими детьми! С любовью и верой в справедливость", — решительно заключила Мария Миронова.

Предыстория конфликта

Накануне стало известно, что Мария Миронова развелась с Андреем Сорокой ещё три года назад. Расставание прошло мирно, без каких-либо споров о разделе имущества или опеке.

Именно поэтому актриса не стала публично объявлять о разводе. Однако в этом году ситуация резко изменилась, когда экс-супруг начал через суд добиваться права на участие в жизни сына.

Он неоднократно подавал иски в Пресненский суд Москвы, требуя устранить препятствия для общения ребёнка с его родственниками. Однако каждый раз получал отказы из-за ошибок в заявлениях.

Позднее Сорока подал новый иск, в котором заявил об ограничении в общении с сыном и потребовал полноценного участия в его воспитании. Заседание по этому делу назначено на 2 июня.

Личная жизнь актрисы

Мария Миронова является дочерью легендарного актёра Андрея Миронова. В 2018 году она вышла замуж за бизнесмена Андрея Сороку, который моложе её на 18 лет.

В 2019 году в Греции у пары родился сын Фёдор. До этого актриса была замужем за президентом телекомпании World Fashion Channel International Игорем Удаловым, от которого у неё есть старший сын Андрей.

Также Мария состояла в браках с советником президента РАН на общественных началах Дмитрием Клоковым и сыном Любови Полищук Алексеем Макаровым. У неё есть сестра по отцу, актриса Мария Голубкина.

Мария Миронова с сыновьями.