Привычка отвлекаться на смартфон во время общения получила отдельное название — фаббинг. Психологи предупреждают: на первый взгляд безобидное поведение может подрывать доверие и провоцировать конфликты в отношениях.
Что такое фаббинг
Фаббинг — это ситуация, когда человек во время живого общения постоянно отвлекается на телефон, тем самым демонстрируя невнимание к собеседнику. Сам термин появился в 2012 году и быстро закрепился в повседневной речи как обозначение новой социальной привычки. Эксперты отмечают, что подобное поведение часто связано с зависимостью от гаджетов и страхом пропустить важную информацию.
Почему это становится проблемой
На первый взгляд короткие отвлечения кажутся безобидными, однако исследования показывают обратное. По данным психологов, регулярный фаббинг снижает удовлетворенность отношениями и может приводить к конфликтам и даже депрессивным состояниям. Когда один из партнеров постоянно проверяет телефон, другой воспринимает это как сигнал: общение не является приоритетом. В результате возникает чувство игнорирования и эмоциональной дистанции.
Как фаббинг разрушает близость
Специалисты выделяют несколько ключевых последствий:
снижение качества общения
рост раздражения и недовольства
потеря эмоциональной связи
увеличение числа ссор
Даже короткие «уходы в телефон» могут прерывать разговор и мешать формированию доверия, особенно если это происходит регулярно.
Почему мы это делаем
Причины фаббинга чаще всего связаны с современными цифровыми привычками:
зависимость от социальных сетей
синдром упущенной выгоды (страх пропустить новости)
привычка постоянно проверять уведомления
снижение концентрации внимания
Психологи подчеркивают: со временем такое поведение может стать нормой, если его не контролировать.
Как снизить влияние фаббинга
Эксперты советуют несколько простых шагов:
откладывать телефон во время общения
устанавливать «зоны без гаджетов» (например, за ужином)
отключать лишние уведомления
осознанно уделять внимание собеседнику
Даже небольшие изменения помогают восстановить качество коммуникации и укрепить отношения.
...Фаббинг — это не просто вредная привычка, а фактор, который способен постепенно разрушать отношения. Осознанное использование смартфона и внимание к собеседнику остаются ключевыми условиями для сохранения близости и доверия.
