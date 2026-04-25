«Третий лишний»: как фаббинг разрушает отношения

Дата публикации: 25.04.2026
Привычка отвлекаться на смартфон во время общения получила отдельное название — фаббинг. Психологи предупреждают: на первый взгляд безобидное поведение может подрывать доверие и провоцировать конфликты в отношениях.

Что такое фаббинг

Фаббинг — это ситуация, когда человек во время живого общения постоянно отвлекается на телефон, тем самым демонстрируя невнимание к собеседнику. Сам термин появился в 2012 году и быстро закрепился в повседневной речи как обозначение новой социальной привычки. Эксперты отмечают, что подобное поведение часто связано с зависимостью от гаджетов и страхом пропустить важную информацию.

Почему это становится проблемой

На первый взгляд короткие отвлечения кажутся безобидными, однако исследования показывают обратное. По данным психологов, регулярный фаббинг снижает удовлетворенность отношениями и может приводить к конфликтам и даже депрессивным состояниям. Когда один из партнеров постоянно проверяет телефон, другой воспринимает это как сигнал: общение не является приоритетом. В результате возникает чувство игнорирования и эмоциональной дистанции.

Как фаббинг разрушает близость

Специалисты выделяют несколько ключевых последствий:

  • снижение качества общения

  • рост раздражения и недовольства

  • потеря эмоциональной связи

  • увеличение числа ссор

Даже короткие «уходы в телефон» могут прерывать разговор и мешать формированию доверия, особенно если это происходит регулярно.

Почему мы это делаем

Причины фаббинга чаще всего связаны с современными цифровыми привычками:

  • зависимость от социальных сетей

  • синдром упущенной выгоды (страх пропустить новости)

  • привычка постоянно проверять уведомления

  • снижение концентрации внимания

Психологи подчеркивают: со временем такое поведение может стать нормой, если его не контролировать.

Как снизить влияние фаббинга

Эксперты советуют несколько простых шагов:

  • откладывать телефон во время общения

  • устанавливать «зоны без гаджетов» (например, за ужином)

  • отключать лишние уведомления

  • осознанно уделять внимание собеседнику

Даже небольшие изменения помогают восстановить качество коммуникации и укрепить отношения.

...Фаббинг — это не просто вредная привычка, а фактор, который способен постепенно разрушать отношения. Осознанное использование смартфона и внимание к собеседнику остаются ключевыми условиями для сохранения близости и доверия.

#отношения #привычки #конфликты #общение #психология #мужчина и женщина
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие
В мире
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

