Весеннее солнце традиционно воспринимается как мягкое и безопасное, однако специалисты предупреждают: именно в этот период кожа подвергается скрытому, но системному воздействию ультрафиолета. Несмотря на умеренную температуру и отсутствие сильной жары, риск повреждений оказывается выше, чем принято считать.

Почему весеннее солнце обманчиво

Главная особенность весеннего ультрафиолета — не его интенсивность, а регулярность воздействия и недооценка со стороны людей. После зимы кожа ослаблена, а привычка к защите от солнца часто отсутствует. В результате даже непродолжительное пребывание на улице без средств защиты постепенно накапливает негативный эффект.

Дополнительным фактором становится отражение солнечных лучей от светлых поверхностей — например, от асфальта или остатков снега, что усиливает воздействие ультрафиолета.

Как солнце влияет на состояние кожи

Эксперты отмечают, что весеннее солнце способно усугублять уже существующие кожные проблемы. Речь идет о таких состояниях, как акне, розацеа и купероз — под воздействием ультрафиолета они могут становиться более выраженными.

Кроме того, ультрафиолет разрушает коллаген и ускоряет фотостарение, что проявляется в виде сухости, потери упругости и появления пигментации. Даже короткие периоды пребывания на солнце без защиты могут нивелировать эффект от косметического ухода, включая процедуры с кислотами и ретинолом.

Отдельно подчеркивается и долгосрочный риск: связь между ультрафиолетовым излучением и развитием рака кожи, включая меланому, подтверждена медицинскими исследованиями.

Почему защита необходима уже сейчас

Ключевая ошибка — считать, что солнцезащитные средства нужны только летом или во время отпуска. На практике защита должна быть регулярной и системной.

Специалисты рекомендуют включать средства с SPF в ежедневный уход независимо от сезона и даже в пасмурную погоду, поскольку ультрафиолет проникает сквозь облака и воздействует на кожу постоянно.

Особенно это актуально для жителей городов, где воздействие солнца сочетается с дополнительными стресс-факторами — загрязнением воздуха и сухостью.

Как снизить риски

Для минимизации вреда важно не только использовать солнцезащитные средства, но и выстраивать комплексный уход. К базовым рекомендациям относятся:

ежедневное применение SPF-средств;

осторожность при использовании активных компонентов в уходе;

защита кожи с помощью аксессуаров — головных уборов и очков;

регулярное увлажнение и восстановление кожного барьера.

Такой подход позволяет снизить накопительный эффект воздействия ультрафиолета и сохранить здоровье кожи.

...Весеннее солнце не является безобидным — его влияние менее заметно, но более системно. Отсутствие защиты в этот период может привести к долгосрочным последствиям, начиная от ухудшения состояния кожи и заканчивая серьезными рисками для здоровья. Именно поэтому специалисты настаивают: уход с SPF должен быть не сезонной мерой, а ежедневной привычкой.