Вы любите свои духи, но кажется, что они испаряются всего через несколько часов после нанесения? Хорошие новости: простой трюк, используемый профессионалами в области красоты, может кардинально изменить стойкость аромата. И он спрятан… в косметичке. Это не дорогой фиксирующий спрей и не сложная новая процедура, а праймер для макияжа.

Этот тип продукта, обычно используемый для продления стойкости тонального крема, создает на коже легкую пленку, которая, как выяснилось, «задерживает» молекулы аромата и предотвращает их быстрое испарение. Результат: духи держатся значительно дольше и сохраняют свой неповторимый аромат в течение нескольких часов.

На увлажненной коже духи держатся гораздо дольше. Почему это работает? Потому что парфюм любит увлажнение. Сухая кожа впитывает ароматы, а затем быстро их рассеивает, в то время как хорошо подготовленная кожа их сохраняет. Праймер для макияжа, часто обогащенный увлажняющими компонентами, служит идеальной основой. Нанесите небольшое количество продукта на точки пульса — запястья, шею, за уши — а затем распылтеи парфюм как обычно. Выбирайте нейтральный, неароматизированный праймер, чтобы не изменить шлейф аромата. Этот трюк также работает со спреями для тела и ароматическими водами, известными своей более легкой стойкостью.