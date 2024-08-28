Минимальный стаж – 20 лет, и другие новинки в пенсионной системе Латвии

Во вторник, 27 августа, на заседании правительства были приняты поправки к закону «О государственных пенсиях», предусматривающие определение страхового стажа, накопленного на территории бывшего СССР, в зависимости от продолжительности участия в латвийской пенсионной системе. За эти поправки еще предстоит голосование в Сейме.

«В будущем при назначении государственной пенсии по старости периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории бывшего СССР, будут включаться в страховой стаж только для тех, кто сделал определенный вклад в поддержание существующей государственной пенсионной системы», – подчеркнул министр благосостояния Улдис Аугулис.

В настоящее время государственные пенсии в Латвии назначаются и выплачиваются также за исторический и приравненный к нему страховой стаж до 31 декабря 1990 года, который не основан на взносах социального страхования.

Пресс-секретарь Министерства благосостояния Эгил Зариньш сообщил, что с 17 июня 2023 года латвийские пенсии по старости могут быть назначены и лицам, проживающим за пределами ЕС, что увеличивает число претендентов на пенсии, включая в него лица, которые вообще не участвовали в отчислениях на социальное страхование в Латвии.

По мнению министерства, это означает, что нынешние социальные страховщики должны быть обеспечены пенсионными выплатами за работу в других республиках бывшего СССР за счет их взносов. Это касается не только граждан Латвии и лиц с двойным гражданством, проживающих в любой точке мира, но и граждан Евросоюза, которые имеют право на латвийскую государственную пенсию.

Представители министерства отметили, что таким образом при расчете страхового стажа важно связать исторические эквивалентные периоды с продолжительностью участия в латвийской пенсионной системе.

Поправки предусматривают, что для граждан Латвии страховым стажем считается период работы и приравненные к нему периоды, накопленные на территории Латвии, период службы и период репрессий за пределами Латвии. Если после 1 января 1996 года человек имеет не менее 20 лет страхового стажа в Латвии, то в страховой стаж будут включены также периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории бывшего СССР.

Для иностранцев, лиц без гражданства и неграждан Латвии в страховой стаж включаются периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории Латвии, а также периоды репрессий за пределами Латвии. Если страховой стаж лица, находящегося в Латвии после 1 января 1996 года, составляет не менее 20 лет, то в страховой стаж включаются также периоды обучения, приравненные к работе, накопленные на территории бывшего СССР.

Планируется, что это положение вступит в силу с 1 января 2025 года, когда минимальный страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости, составит 20 лет.