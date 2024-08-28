Проект за 7 миллионов евро: военная база в Адажи посылает РФ очередной сигнал

В продолжение создания в Латвии многонациональной бригады НАТО на военной базе Адажи были проведены значительные работы по улучшению инфраструктуры. Их финансировали правительства Канады и Испании. В ходе проекта были созданы навесы и склады для хранения и ремонта военной техники, передает ЛТВ.

По мере роста присутствия союзников в Адажи растет и потребность в более крупной и современной военной базе. В среду были открыты новые резервуарные парки, склады оборудования, а также проведены другие работы по благоустройству инфраструктуры. «Этот проект стоит более 7 миллионов евро. Это только одно из обязательств по борьбе с возможной агрессией, которая происходит вокруг. Это также часть обязательства Канады по увеличению наших сил здесь. Мы завозим сюда больше сил, больше людей, обучая наших людей, мы также привозим технику. Мы также размещаем технику в этой инфраструктуре», — пояснил командующий Командованием Вооруженных сил Канады в Латвии полковник Джеймс Смит.

Зачем нам здесь наши танки? Если мы оставим их в Канаде, то при необходимости их будет сложно привезти в Латвию. Поэтому размещение оборудования здесь даст нам возможность немедленно отреагировать», - указал иностранный специалист.

Строительство стартовало в 2023 году и было реализовано примерно за год. Проекты финансируют Канада и Испания.

Парламентский секретарь Минобороны Атис Швинка («Прогрессивные») заявил, что проект демонстрирует способность Канады действовать быстро: «Канада является ведущей страной непосредственно в формате Многонациональной бригады и берет на себя огромную ответственность и лидерство. И этот проект является одним огромным подтверждением того, что Канада смогла реализовать этот проект в очень сжатые сроки. Время от идеи до реализации очень было короткое. И это сотрудничество в оборонной и военной сфере очень важно.»

По мере того, как мы продолжаем развиваться, потенциальному агрессору посылается сигнал о том, что мы вместе с нашими союзниками готовы защитить нашу страну.

«Конечно, агрессор видит, что наши возможности растут с каждым днем и что мы с каждым днем становимся в большей безопасности», - сказал Швинка. Многонациональная бригада НАТО под руководством Канады состоит из 14 стран. В ее состав войдут более 3500 солдат. Полной готовности она достигнет к 2026 году.