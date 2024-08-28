Baltijas balss logotype

Проект за 7 миллионов евро: военная база в Адажи посылает РФ очередной сигнал 4

Наша Латвия
Дата публикации: 28.08.2024
BB.LV
Проект за 7 миллионов евро: военная база в Адажи посылает РФ очередной сигнал

В продолжение создания в Латвии многонациональной бригады НАТО на военной базе Адажи были проведены значительные работы по улучшению инфраструктуры. Их финансировали правительства Канады и Испании. В ходе проекта были созданы навесы и склады для хранения и ремонта военной техники, передает ЛТВ.

По мере роста присутствия союзников в Адажи растет и потребность в более крупной и современной военной базе. В среду были открыты новые резервуарные парки, склады оборудования, а также проведены другие работы по благоустройству инфраструктуры. «Этот проект стоит более 7 миллионов евро. Это только одно из обязательств по борьбе с возможной агрессией, которая происходит вокруг. Это также часть обязательства Канады по увеличению наших сил здесь. Мы завозим сюда больше сил, больше людей, обучая наших людей, мы также привозим технику. Мы также размещаем технику в этой инфраструктуре», — пояснил командующий Командованием Вооруженных сил Канады в Латвии полковник Джеймс Смит.

Зачем нам здесь наши танки? Если мы оставим их в Канаде, то при необходимости их будет сложно привезти в Латвию. Поэтому размещение оборудования здесь даст нам возможность немедленно отреагировать», - указал иностранный специалист.

Строительство стартовало в 2023 году и было реализовано примерно за год. Проекты финансируют Канада и Испания.

Парламентский секретарь Минобороны Атис Швинка («Прогрессивные») заявил, что проект демонстрирует способность Канады действовать быстро: «Канада является ведущей страной непосредственно в формате Многонациональной бригады и берет на себя огромную ответственность и лидерство. И этот проект является одним огромным подтверждением того, что Канада смогла реализовать этот проект в очень сжатые сроки. Время от идеи до реализации очень было короткое. И это сотрудничество в оборонной и военной сфере очень важно.»

По мере того, как мы продолжаем развиваться, потенциальному агрессору посылается сигнал о том, что мы вместе с нашими союзниками готовы защитить нашу страну.

«Конечно, агрессор видит, что наши возможности растут с каждым днем и что мы с каждым днем становимся в большей безопасности», - сказал Швинка. Многонациональная бригада НАТО под руководством Канады состоит из 14 стран. В ее состав войдут более 3500 солдат. Полной готовности она достигнет к 2026 году.

#нато # армия
5
15

Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    29-го августа

    Оочень умно кучковать многое в одном месте. Прям на радость ракетам. Такое можно творить обладая мощной системой ПРО. Чего у лр нет.

    49
    3
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    29-го августа

    Не беспокойся,ватник

    9
    97
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Аня Тейлор-Джой
    29-го августа

    Совершенно не беспокоюсь. Теперь уже это твои проблемы.

    81
    9
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го августа

    Деревянные навесы и благоустройство инфраструктуры за 7 млн евро?! Так вы просто воры и все.

    124
    9

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП и криминал
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео