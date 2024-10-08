"Идет третий год войны. В то время как наш министр иностранных дел (Браже, НЕ) объявила о запрете на въезд в Латвию паре российских диджеев и одной стендап-комику, тем временем Юрмала безнадежно оккупирована московскими путинистами и их семьями. Их здесь сотни и тысячи. Точно так же, как компания, базирующаяся в LV, которая до сих пор экономически сотрудничает с путинской Россией и помогает финансировать убийства украинцев. Между тем, улыбающийся юрмальчанин Ринкевичс (НЕ) делает селфи с собачками, и народу все равно", - не скрывает возмущения режиссер.

"Латвия нередко демонстрирует свою позицию по отношению к России: недавно парламент Латвии запретил использование русского языка во всех банкоматах страны, а МИД страны внес в список нежелательных лиц российского комика Марию Маркову. Вот только все эти и им подобные меры никак не затронули настоящих друзей Кремля, продолжающих спокойно владеть крупнейшими латвийскими активами. The Insider выяснил, как подсанкционные олигархи ведут бизнес в Латвии через подставных лиц, а публично поддерживающие политику Путина россияне продолжают пользоваться здесь личным имуществом. Более того, несмотря на усилия по сокращению влияния России, в стране успешно работает дочерняя компания «Газпрома», а российские военные подрядчики одновременно развивают производство и в Латвии", - сообщает в своем расследовании издание The Insider.