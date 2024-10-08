Baltijas balss logotype

«Юрмалу оккупировали путинисты!»: деятель культуры возмущен происходящим в городе 3

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2024
BB.LV
«Юрмалу оккупировали путинисты!»: деятель культуры возмущен происходящим в городе

Ссылаяь на расследование издания The Insider, театральный режиссер Алвис Херманис выражает в Facebook возмущение деятельностью друзей Путина в Латвии.

"Идет третий год войны. В то время как наш министр иностранных дел (Браже, НЕ) объявила о запрете на въезд в Латвию паре российских диджеев и одной стендап-комику, тем временем Юрмала безнадежно оккупирована московскими путинистами и их семьями. Их здесь сотни и тысячи. Точно так же, как компания, базирующаяся в LV, которая до сих пор экономически сотрудничает с путинской Россией и помогает финансировать убийства украинцев. Между тем, улыбающийся юрмальчанин Ринкевичс (НЕ) делает селфи с собачками, и народу все равно", - не скрывает возмущения режиссер.

"Латвия нередко демонстрирует свою позицию по отношению к России: недавно парламент Латвии запретил использование русского языка во всех банкоматах страны, а МИД страны внес в список нежелательных лиц российского комика Марию Маркову. Вот только все эти и им подобные меры никак не затронули настоящих друзей Кремля, продолжающих спокойно владеть крупнейшими латвийскими активами. The Insider выяснил, как подсанкционные олигархи ведут бизнес в Латвии через подставных лиц, а публично поддерживающие политику Путина россияне продолжают пользоваться здесь личным имуществом. Более того, несмотря на усилия по сокращению влияния России, в стране успешно работает дочерняя компания «Газпрома», а российские военные подрядчики одновременно развивают производство и в Латвии", - сообщает в своем расследовании издание The Insider.

#херманис #путинизм
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
17

Комментарии (3)

  • A
    Anim
    9-го октября

    Согласен с Херманисом. Что им, мёдом тут намазано, что до сих пор лезут? В России дел мало? Некуда деньги им девать? 30 с лишним лет им сказали: мы будем в пасталах, зато свободные! А они всё лезут и лезут сюда...

    4
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го октября

    "Их здесь сотни и тысячи". Бери выше- миллионы, миллиарды, триллионы. ХерКлоун.🤡💩

    23
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    8-го октября

    Похоже на страх конкуренции.

    16
    4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео