Шок: со встречи РСУ выкинули доктора, пытавшегося сообщить о возможных «побочках» вакцин

На этой неделе на курсах непрерывного образования Рижского университета Страдыня произошел довольно сюрреалистический инцидент. Из аудитории был силой выведен педиатр Артис Зейгурс, который был приглашенным лектором на мероприятии, но высказал мнение, не совпадающее с мнением руководителей.

Кому-то из присутствующих удалось заснять и момент, когда слышно, как доктора грубо прогоняют, к нему приближается мужчина и буквально выталкивает доктора со сцены. Несколько врачей выразили возмущение этой ситуацией, а сам Артис Зейгурс рассказал о произошедшем в социальных сетях.

«Я все же предпочту не молчать о насилии, которое я пережил на мероприятии для врачей на, а также о трагических последствиях необоснованных ограничений, обязательств по вакцинации и нарушений прав пациентов в сфере здравоохранения. Вчера на курсах непрерывного образования по вакцинации РСУ мой публичный призыв к организаторам курсов правильно и этически воспитывать врачей настолько обеспокоил неизвестного мужчину, что он подбежал ко мне, начал издеваться и толкать меня, угрожая ударить по голове.

Насилие недопустимо. В Латвии все всех знают. Пожалуйста, помогите выяснить личность этого эмоционально нестабильного, жестокого человека!

Сотрудник ли он РСУ, лицо фармацевтической компании или жестокий врач, который считает, что побочные эффекты и абсолютная эффективность вакцин не должны подвергаться сомнению и считает, что при отсутствии аргументов насилие допустимо? Я подумываю подать заявление в полицию об этом нападении, предупредив его работодателя или комиссию по медицинской этике.

Глава Государственного совета иммунизации – высшего должностного лица, ответственного за безопасность вакцинации в Латвии – поступает не этично, если отказывает в возможности аргументированно возражать и обосновывать свое мнение врачам, которые считают, что интересы пациента, которые он знает лучше всего, должны быть соблюдены. Врачи должны быть знакомы с информацией о побочных эффектах лекарств и абсолютной эффективности лекарств. Ни при каких обстоятельствах не должны ограничиваться права человека и права пациентов на защиту своей жизни, если они отказываются от медицинской помощи, последствия которой непредвидимы. Однако необходимо соблюдать международные нормы прав человека, поскольку они также обязательны в Латвии. Ограничение прав пациента не может быть оправдано абстрактными интересами всего общества или иллюзорными интересами ребенка, не говоря уже о финансовой выгоде.

В случае отказа от вакцинации детей глава Госсовета по иммунизации поддерживает предложенный министром здравоохранения и омбудсменом вариант привлечения Сиротского суда. Если сиротский суд, руководствуясь необоснованными и несоразмерными мотивами, лишает родителей прав на основании заявления врача, не соответствующего интересам ребенка, то это действие по умолчанию уже нанесло вред интересам ребенка.

Из имеющейся на данный момент информации видно, что после насильственного возвращения детей на «принудительное стационарное лечение», вследствие длительной перегрузки, вызванной отчаянием, стрессом и шоком насильственной родительской депривации, показатели поражения сердца ребенка ухудшилось. Ребенок, уровень зрелости которого позволял услышать его мнение, заявил представителю сиротского суда, что хочет пойти домой к родителям. Сиротский суд не ограничивал права родителей на общение с детьми в период прекращения права опеки родителей. Вопреки интересам ребенка быть с родителями, в больнице установили лимит встреч - один час в день. Когда короткое время, отведенное матери, закончилось и ей пришлось уйти, ребенок прошел через многое и каждый день говорил, что хочет домой, плакал...

Ребенок также испытывал длительные ограничения в передвижении, находясь в стрессовой обстановке. В период с 21 сентября по 7 октября ребенку было строго запрещено двигаться и вставать с кровати. Режим и обследования не должны причинять вред здоровью ребенка. Необходимый покой и эмоциональная безопасность таким образом не обеспечиваются. Ребенку не подходили условия эмоционального благополучия и безопасности, которые напрямую влияют на выздоровление. Я считаю, что общая, обязательная вакцинация недопустима и недопустимо ограничение родительских прав на основании невакцинации. Каждый человек, получающий медицинскую помощь, должен иметь право знать о рисках применяемого лечения и свободно, без неблагоприятных последствий, решать, что лучше для него или его ребенка. Тем более, что лечение, включая вакцинацию, несет в себе риски.

Ни один врач не может предсказать или гарантировать результат лечения, поэтому врач обязан объяснить преимущества и риски, получить информированное согласие пациента. Окончательное решение может принять только сам человек или опекун несовершеннолетнего ребенка. Врач не должен назначать лечение. Принудительное лечение, согласно международному праву, равносильно нанесению телесных повреждений, фактически пыткам. Следует отметить, что ни один нормативный акт не предусматривает обязательного лечения детей в конкретном стационаре.

Руководитель государственной программы вакцинации действует оскорбительно и неэтично, настаивая на том, что призыв к этическому обучению врачей недопустим, поскольку мешает мероприятию по продвижению вакцины. Если высшее должностное лицо, ответственное за вакцинацию, незаконно не доказывает свой возможный конфликт интересов (не предоставляет отказ от ответственности), то у врачей, заботящихся о качестве и соблюдении мер непрерывного образования врачей и заботящихся о правах пациентов, нет другого варианта, чем выступить публично и сделать вопрос известным широкой публике. Или промолчать, тем самым пассивно поддерживая систематическое разрушение врачебной этики и прав пациентов в Латвии...

В связи с ограничениями свободы слова, начавшимися во время кампании вакцинации от ковида как манипулятивный призыв запретить «фейковые новости», сложилась абсурдная ситуация – врачам приходится обсуждать с врачами важные вопросы здравоохранения в Facebook, потому что очные беседы это сюрреалистический опыт, где вместо доказательной дискуссии мне просто не дают говорить, не отвечают на письменные вопросы, толкают, угрожают ударить по лицу или, возможно, на закрытом заседании, тайно отобрать у меня сертификат врача. Голоса большинства членов Комиссии по медицинской этике не всегда этичны.

Угрожающие жизни человека решения об ограничениях прав человека, здоровья и опасных для жизни обязательств должны свободно обсуждаться публично. Возникла абсурдная ситуация - свобода слова в Латвии технически отменена, потому что, что является фейковой новостью, а что нет, решают люди, которым платит государственная администрация (или крупная фармацевтическая компания?) с явным конфликтом интересов, а государственные СМИ хранят молчание или сообщают только мнение государственной администрации.

Образование врачей и уважение прав человека, включая права пациентов, в настоящее время в Латвии находятся на самом низком уровне. Безопасность здравоохранения пациентов можно улучшить, только если прислушиваться к свободно выражаемым и аргументированным мнениям врачей и пациентов и обнародовать их. Организаторы здравоохранения и врачебного образования, не понимающие этого, непригодны для своей профессии. Как показывает опыт вакцинации от Covid в Латвии, если назначенные политиками организаторы здравоохранения примут новые ограничения или введут обязательное обязательство пройти повторную вакцинацию, ситуация будет только хуже. Человеческая смертность в Латвии снова увеличится.