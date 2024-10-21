Курьер Wolt рассказал, что происходит в этом бизнесе: кража еды и сокращение зарплат

Рига становится все более заполненной чернокожими мужчинами, которые везут на спине зеленую коробку с надписью Wolt и доставляют еду. Однако, есть много проблем с этой преимущественно мигрантской точки зрения, пишет Элита Вайдемане на сайте nra.lv .

В издание обратился бывший сотрудник Wolt по имени Игорь. «В компании Wolt почти все местные работники, а именно курьеры, были вынуждены уволиться, — рассказывает Игорь, — такая ситуация возникла потому, что к платформе постоянно присоединяется огромное количество иммигрантов, которые согласились работать за гораздо меньшую зарплату. чем местные жители. Еще в прошлом году на платформе работало много латышей, на данный момент осталось лишь несколько человек, остальные уехали за границу на заработки. Компании Wolt выгодно, что в городе полно курьеров, но заказов на всех не хватает. Часто бывает, что Wolt присылает мне уведомления с приглашением на работу, я откладываю другие работы или отменяю время с детьми, соглашаюсь работать, а работы нет».

Игорь считает, что это пустая трата времени: «Многие люди испытывают финансовые затруднения, они привыкли восполнять недостаток денег доставками, ходят на работу, но ничего не зарабатывают. Еще несколько лет назад можно было зарабатывать от 10 до 16 евро в час, но сейчас оплата упала до 3,5 евро в час. Сегодня платформа показала, что заказов много, но когда я выехал в город, такой пшик получился - всего пять евро в час».

Игорь также пытался связаться по этой теме с ответственными лицами Министерства благосостояния, которые знакомы с правилами Евросоюза в отношении платформ.

«А там – как об стенку, отвечают: мы ничего не можем сделать. Инспекция труда тоже не хочет заниматься этим вопросом, потому что у нас, курьеров, нет трудового договора», — говорит Игорь.

К счастью, у Игоря есть постоянная работа и другие возможности получения дохода. «Я на платформе Wolt в основном для того, чтобы поправить свое здоровье с помощью езды на велосипеде, но большинство из тех, кто еще там, полностью зависят от этой работы. К сожалению, эта платформа способствует ситуации, когда поставки осуществляются в основном мигрантами, которым не хватает денег, в результате чего из посылок крадется еда», — сказал он.

Забавно, что некоторые считают этих «волтистов» студентами, которые в свободное время подрабатывают разносчиками еды. Никакие они не студенты, пишет Вейдемане. Как они сюда попадают и легализуются? Что насчет наплыва чернокожих мужчин в Риге и других регионах, которые ни слова не знают по-латышски и не собираются знать, говорят в Управлении по делам гражданства и миграции? Пока ничего.

Говоря о мигрантах в Латвии, Эвия Таурене, руководитель какой-то мистической Лаборатории инноваций Государственной канцелярии, выразила мнение, что в настоящее время «миграцию следует воспринимать как фактор», происходящий во всей Европе. "Совершенно нормально, что мы видим все больше и больше мигрантов здесь, в Риге и в регионах по всей Латвии", - продолжила она свою абсолютно прогрессивную мысль, отмечает Вейдемане.

Государственные лица должны, наконец, проснуться и понять, что, во-первых, мигранты нам не нужны, а во-вторых, те, кто уже здесь, должны контролироваться гораздо строже. В противном случае нас ждет резкий рост преступности и всех остальных «благ», которые приносят мигранты, уверена журналистка, отмечая, что странно то, что об этом молчит оппозиция. «Где, например, приверженность «Национального объединения» защитить латышскую Латвию? Она становится все более нелатышской и черной», - негодует Вейдемане.