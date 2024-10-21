Право домоуправа: управдомы смогут нанимать строителей, за которых заплатят жильцы

Министерство экономики Латвии разработало проект поправок к Закону об управлении жилыми домами, который предусматривает более широкие права управляющих жилыми домами — они смогут инициировать строительные работы в доме и осуществлять их от имени сообщества собственников квартир.

Что существенно: в нынешней редакции изменения в законе позволят управляющему проводить в доме не только реновацию, но и другие строительные работы.

Аргументы для этого новшества уже стандартные: "инертные" собственники квартир тормозят процесс реновации/ремонтов — и вообще, являют собой этакое болото, чуждое прогрессу.

Однако "прогрессисты" при этом не упоминают: сейчас средний размер пенсии в Латвии — 576 евро. А примерно каждый четвертый латвийский пенсионер должен выживать на сумму 400–500 евро в месяц.

Так что речь должна идти не об интертности, а о том, что у многих латвийцев банально нет денег.

Отметим также: поправки о новых полномочиях домоуправов выставлены на общественное обсуждение. Большинство комментариев — негативные. Далее мы расскажем об этом законопроекте чуть подробнее.

"Темпы реновации недостаточны"

Необходимость дополнительных полномочий для домоуправов обосновывается так:

"В Латвии устаревший жилой фонд, который в то же время отличается низкой энергоэффективностью. Кроме того, темпы реновации многоквартирных жилых домов недостаточны".

Поэтому, по мнению представителей Минэкономики, "в целях быстрого улучшения ситуации в сфере энергоэффективности зданий" нужно дать большую свободу действий для управляющих жилыми домами — чтобы они могли предлагать строительные работы.

То есть: планируется дополнить статью 14–ю Закона об управлении жилым домом ("Компетенции управляющего") и установить, что управляющий в целях осуществления обязательных действий по управлению жилым домом вправе заказать энергетическую сертификацию здания от имени сообщества собственников квартир, инициировать строительные работы, а также совершать иные необходимые действия для реализации строительного процесса.

Управляющий при этом будет действовать от лица сообщества собственников квартир на правах его законного представителя.

При этом подчеркивается: изменения в законе позволят управляющему проводить в доме не только реновацию, но и другие строительные работы.

В поправках указано, что управляющий все равно не сможет от имени владельцев квартир оформлять кредиты. Для этого ему по–прежнему потребуется специальное полномочие от сообщества собственников квартир.

Как будут защищать жильцов от домоуправа

В аннотации к законопроекту указывается: для того, чтобы управляющий не мог нарушить принципы хорошего управления (к примеру, не навязал дорогостоящих ненужных ремонтов), в законе предусмотрены защитные механизмы.

А именно: управляющий не сможет начать реновацию или восстановление дома только по собственной инициативе — потому, что он так решил.

Процедура предлагается такая: управдом не менее двух раз в течение трех месяцев созывал общее собрание собственников квартир или организовал опрос, но жильцы дома так и не смогли принять решение по вопросу реновации. К примеру, они просто не пришли на это собрание.

Как при этом указывается, вся информация о собраниях и реновации дома должна храниться в Строительной информационной системе (BIS), поэтому сведения о предложениях и действиях домоуправа доступны владельцам квартир в доме — с ней можно ознакомиться. (За кадром, понятно, остаются люди, в первую очередь пожилые латвийцы, которые не смогут найти и понять эту систему BIS. — Авт.)

Предполагается, что новый порядок с собраниями/опросом жильцов может быть введен после 1 января 2025 года.

Кстати: в действующей редакции поправок также содержится ссылка о том, что при проведении повторного общего собрания или опроса должны применяться положения Закона о квартирной собственности о повторных общих собраниях и опросах — о праве решать вопросы ремонта/реновации меньшинством голосов собственников жилья.

"Диктатура меньшинства"

Собственники квартир теряют права и на других направлениях. Так, "Закон о квартирной собственности" о повторных общих собраниях и опросах, которые вступают в силу с 1 ноября 2024 года, предусматривают право собственников квартир принимать решения о содержании и ремонте многоквартирного жилого дома МЕНЬШИНСТВОМ голосов.

Новый порядок будет таким: если жителям не удалось принять решение на первом собрании из–за отсутствия большинства собственников, может быть созвано повторное собрание — в течение месяца после первого общего собрания. И оно будет решающим, если в нем примет участие хотя бы более трети всех собственников квартир.

Тот есть: согласно поправкам, решение будет считаться принятым, если на повторном общем собрании за проголосуют более половины собственников квартир, принимающих участие в этом собрании — чуть больше 1/6 части всех собственников.

…Впрочем, банки уже высказались в связи с идеей проталкивать таким образом реновацию, повесив кредиты на жильцов. Банки хотят видеть согласие 75% владельцев квартир в доме.