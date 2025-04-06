10 триггеров головной боли, которых следует избегать

Головная боль может начаться по разным причинам. Спровоцировать ее могут даже неправильно подобранные духи, резкие звуки или яркий свет.

Головная боль также может быть вызвана определенными лекарствами, пищевыми ингредиентами или раздражителями, такими как тесный шлем или очки.

Основные общие 11 триггеров головной боли, выделил everydayhealth.

Обезвоживание. Обычно тупая боль только в одной точке или по всей голове, которая проходит, если выпить достаточно воды, отдохнуть и принять обезболивающие таблетки.

Никотин в сигаретах. Курение или даже ощущение табачного дыма могут вызвать симптомы у людей с мигренью.

Чрезмерное употребление лекарств. Из-за постоянного лечения головных болей препаратами.

Слишком много или мало сна. Нерегулярное время сна, бодрствование, недосыпание или сон дольше нужного может вызвать головную боль.

COVID-19, простуда и грипп. Головные боли могут сопровождаться болезнью или инфекцией.

Кофеин. Если часто употреблять много кофеина, то когда получаемая регулярная доза отсутствует - может начать болеть голова.

Вечеринка с алкоголем. Если выпить слишком много алкоголя, то головная боль будет сопровождать похмелье.

Стресс. Один из самых известных триггеров головной боли.

Личные триггеры. Употребление сахара или шоколада у некоторых людей предупреждает о мигрени.

10 продуктов, вызывающих головную боль

Согласно Исследовательскому фонду по изучению мигрени, пищевые триггеры в сочетании с другими причинами, вызывающими мигрень, относятся к наиболее значимым.

«До 10% населения чувствительны к пищевым триггерам, которые могут вызвать мигрень. Однако определить пищу, которая провоцирует ее, очень сложно», – говорит Белинда Сэвидж-Эдвардс (Belinda Savage-Edvards), специалист по лечению головной боли.

Поскольку каждый человек индивидуален, дать абсолютные и четкие рекомендации, какую пищу избегать, невозможно. То, что негативно действует на одного, не обязательно будет аналогичным образом действовать на другого. Тем не менее, есть некоторые продукты и ингредиенты, которые сравнительно часто способствуют возникновению головной боли и мигрени.

Напитки, содержащие кофеин – чай, кофе, кола. Ученые проводили исследования, в которых люди, страдающие от головной боли, постепенно прекращали употреблять продукты с кофеином. В одном из них, фокусировавшемся на детях и подростках, головная боль прекратилась у 92% участников (33 человек) после отмены кофеина. В другом исследовании многим взрослым отказ от него помогал лучше, чем лекарства. Выдержанные сыры – голубой сыр, бри, чеддер, английский стилтон, фета, горгонзола, моцарелла, мюнстер, пармезан, швейцарский. Дело в веществе под названием тирамин, которое образуется при расщеплении белков в процессах вызревания и гниения. Чем дольше выдерживается сыр, тем выше содержание тирамина. Алкоголь – один из основных провоцирующих факторов мигрени. Красное вино, пиво, виски и шампанское являются пусковыми механизмами приблизительно для 25% людей, страдающих от регулярных мигреней. Играют роль тирамин и дубильные вещества, которые содержатся в напитках, а также обезвоживание после выпивки. Шоколад – триггер, затрагивающий приблизительно 22% людей, которые испытывают мигрени. Помимо уже упоминавшегося кофеина, он содержит бета-фенилэтиламин, расширяющий кровеносные сосуды мозга. Искусственные подсластители. Они содержатся во многих переработанных продуктах, а также используются в качестве альтернативы сахара для людей с диабетом. В частности, триггером является самый популярный из них – аспартам, согласно данным клиники Майо. Продукты, содержащие глутамат натрия – замороженная и консервированная пища, снэки, заправки для салатов, соусы. Исследователи отмечают, что глутамат может провоцировать приступы мигрени у 10-15% тех, кто страдает от нее. Вместо глутамата натрия продукты могут содержать глутамат калия, автолизированные дрожжи, гидролизованный белок и казеинат натрия. Все эти ингредиенты также являются триггерами. Переработанное мясо – мясные деликатесы, ветчина, сосиски, колбасы. Помимо уже упомянутого глутамата натрия, они содержат оксид азота, благодаря которому сохраняется цвет и вкус продуктов. При попадании оксида азота в кровь расширяются кровеносные сосуды в мозге, провоцируя головные боли или мигрень. Маринованные и ферментированные продукты – оливки, квашеная капуста, чайный гриб. Также содержат большое количество тирамина. Замороженные продукты – мороженое, смузи, ледяное молоко. Их быстрое поедание или питье после физической активности или при перегреве могут спровоцировать сильную колющую головную боль. Соленая пища, повышая артериальное давление, вызывает головные боли и мигрени. Особенно опасны соленые переработанные продукты, дополнительно содержащие упомянутые выше консерванты.

В то же время, есть и парадоксальные исследования о том, что повышенное количество соли в рационе связано с меньшим количеством приступов тяжелой головной боли и мигрени.

Диетологи не рекомендуют отказываться от этих продуктов сразу. Необходимо убирать по одному из них на протяжении примерно 2 месяцев, а затем снова вводить в свой рацион. Если в течение последующих 24 часов возникает головная боль, а также отсутствуют другие отягчающие факторы (менструация, недосыпание, голод или жажда), возможно, виновник найден.