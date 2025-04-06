Минобороны планирует переоснастить новыми пехотными машинами механизированную пехотную бригаду

В начале года Латвия заключила с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор на поставку Национальным вооруженным силам (НВС) 42 боевых машин пехоты ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

В министерстве пояснили, что в настоящее время контракт предусматривает переоснащение одного батальона, но если станет доступно дополнительное финансирование, будет рассмотрен вопрос о переоснащении и других батальонов. Для обеспечения оперативной совместимости транспортных платформ между батальонами министерство рассматривает возможность дальнейшего использования уже закупленных платформ.

Контракт с испанской компанией предусматривает возможность обсуждения закупки дополнительных платформ в дополнение к уже утвержденным 42 боевым машинам, количество и сроки поставки которых окажут соответствующее влияние на стоимость. Этот дополнительный запрос станет основой для дальнейших переговоров с испанской компанией о возможном производстве или сборке платформ на месте в Латвии. Договор предусматривает участие местной промышленности в выполнении договора в объеме 30% от общей суммы договора, сообщили в министерстве.

Участие промышленности возможно в выполнении заказов, передаче технологий и создании конкретных производственных мощностей, а также в других сопутствующих видах деятельности.

В настоящее время механизированная пехотная бригада оснащена боевыми разведывательными гусеничными бронемашинами CVR(T), которые НВС в свое время приобрели у Великобритании. Первые машины были поставлены осенью 2015 года.

Заказанные боевые машины пехоты ASCOD оснащены броней четвертого уровня по стандартам НАТО, автоматической пушкой, противотанковым оружием, пулеметом и другими передовыми технологиями, которые позволят солдатам контролировать поле боя. Боевая машина управляется тремя солдатами и способна перевозить и десантировать шесть солдат в полном боевом снаряжении.