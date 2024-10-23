«Меня не брали на работу, чтобы я делал это на местном языке» - глава airBaltic разозлил людей в сети

Слова главы национальной авиакомпании «airBaltic» Мартин Гаусс по поводу латышского языка разозлили пользователей социальных сетей. В беседе с ЛТВ Гаусс в очередной раз высказался о том, почему, работая в Латвии, не говорит на государственном языке. Цитату его слов привела юрист, ярый борец с празднованием 8 марта и «русскими» памятниками в Латвии Кристина Яриновска.

«Гаусс: «Меня не нанимали делать это на местном языке». Государственный чиновник Латвийской Республики находится на своем посту 13 лет, не учит государственный язык и высмеивает «местный язык» на общественном телевидении. Если это не угроза национальной безопасности, то что?», - написала она.

Gauss: «Mani nepieņēma darbā, lai es to darītu vietējā valodā.» Latvijas Republikas valsts amatpersona amatā ir 13 gadus, nemācās valsts valodu un sabiedriskajā televīzijā to apņirdz 'vietējā valoda'. Ja tas nav drauds nacionālajai drošībai, tad, kas ir? 🇱🇻https://t.co/pGYKExZtH2 pic.twitter.com/jSuYms2y7N — Kristīne Jarinovska (@jarinovska) October 22, 2024

В комментариях она продолжила мысль.

«Проблема в том, что государственное должностное лицо Латвийской Республики не может выучить государственный язык, не хочет его изучать и безнаказанно издевается над государственным языком. Чему мы противостояли в 1989 году. Точно. Относится к Латвии как к колонии», - указала Яриновска.

В комментариях и другие выразили свое негодование.

«Видимо, тот же уровень интеллекта, что и у российских пенсионеров. Может быть, стоит заменить этого специалиста, которому годами платят огромную сумму денег латвийских налогоплательщиков без положительного результата в экономических показателях airBaltic?», - указал один из пользователей.

«Нельзя ли привлечь этого кретина к ответственности за хищение крупных сумм денег налогоплательщиков и отсудить у него все? По мне, пусть не говорит по-латышски, сидя в тюрьме или яме», - возмущается другой.

«Гаусс — Мюнхгаузен такого же калибра, как Кариньш. Кариньш говорил - денег много, как никогда, но одним махом у нас 10 миллиардов долга. Гаусс - планируем купить еще 50 новых самолетов, а из прибыли компании ничего не выплачено - да, потому что прибыли-то нет» - отметил еще один.