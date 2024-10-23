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«Меня не брали на работу, чтобы я делал это на местном языке» - глава airBaltic разозлил людей в сети 3

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2024
BB.LV
«Меня не брали на работу, чтобы я делал это на местном языке» - глава airBaltic разозлил людей в сети

Слова главы национальной авиакомпании «airBaltic» Мартин Гаусс по поводу латышского языка разозлили пользователей социальных сетей. В беседе с ЛТВ Гаусс в очередной раз высказался о том, почему, работая в Латвии, не говорит на государственном языке. Цитату его слов привела юрист, ярый борец с празднованием 8 марта и «русскими» памятниками в Латвии Кристина Яриновска.

«Гаусс: «Меня не нанимали делать это на местном языке». Государственный чиновник Латвийской Республики находится на своем посту 13 лет, не учит государственный язык и высмеивает «местный язык» на общественном телевидении. Если это не угроза национальной безопасности, то что?», - написала она.

В комментариях она продолжила мысль.

«Проблема в том, что государственное должностное лицо Латвийской Республики не может выучить государственный язык, не хочет его изучать и безнаказанно издевается над государственным языком. Чему мы противостояли в 1989 году. Точно. Относится к Латвии как к колонии», - указала Яриновска.

В комментариях и другие выразили свое негодование.

«Видимо, тот же уровень интеллекта, что и у российских пенсионеров. Может быть, стоит заменить этого специалиста, которому годами платят огромную сумму денег латвийских налогоплательщиков без положительного результата в экономических показателях airBaltic?», - указал один из пользователей.

«Нельзя ли привлечь этого кретина к ответственности за хищение крупных сумм денег налогоплательщиков и отсудить у него все? По мне, пусть не говорит по-латышски, сидя в тюрьме или яме», - возмущается другой.

«Гаусс — Мюнхгаузен такого же калибра, как Кариньш. Кариньш говорил - денег много, как никогда, но одним махом у нас 10 миллиардов долга. Гаусс - планируем купить еще 50 новых самолетов, а из прибыли компании ничего не выплачено - да, потому что прибыли-то нет» - отметил еще один.

#латышский язык #airbaltic
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3

Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    23-го октября

    Не смешите! Вы , что думаете, эти деньги ему? Он отдает отмытые деньги правителям, а сам попка-брехун.

    11
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    24-го октября

    У Гавса в собственности штук 5 машин, включая Теслу, 5 домов в различных странах и более миллиона накоплений. Такой не делится...

    3
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го октября

    Может он ещё тралалу педралалу отказывается плясать, мерзавец??!😠 Ахаха.😆

    26
    2

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