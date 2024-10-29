Скандал в автобусе: водитель требует от пассажирки говорить по-латышски, та вне себя - обещает жаловаться

В автобусе, следовавшем по маршруту Рига-Сигулда, разгорелся серьезный спор между русскоязычной пассажиркой и водителем автобуса, который отказался обслуживать женщину с детьми на русском языке.

Чтобы выразить свое возмущение, она опубликовала видео, в котором рассказала о ходе событий. Женщина села в автобус, и водитель, ссылаясь на Сатверсме, понимая русский, потребовал, чтобы та говорила по-латышски!

«Почему я должна говорить по-латышски при покупке билета? Я не в тюрьме, я не на работе…» —возмущается она, показывая водителя автобуса, который позволил себе оскорбить ее и сказал, что вызовет полицию.

«Ну, давайте позвоним, подождем полицию», — говорит она.

Пользователи соцсетей назвали поведение женщины разжиганием национальной розни, другие говорят, что в этой ситуации «оба хороши».

Vai tā krieviete nekurina nacionālo naidu?

Tas ir krimināli sodāms. — Edgars Logins 🇱🇻❤️🇺🇦 (@EdgarsLogins) October 29, 2024

Izskatās, plaisa sabiedrībā milzīga, uzskatu-abi "labi". Vai šoferis nesaprata, ko sieviete vēlas? Saprata? Vai sieviete neprot latviski nemaz? Ja neprot, tad jautājums- kāpēc? Jā, abi tik principiāli, bet kāda no tā visa jēga? Kam labāk? Tikai politiķiem, kas šķeļ. — cilveks444 🇱🇻 (@cilveks444) October 28, 2024

Чуть позже женщина опубликовала в своем профиле в «ТикТок» несколько видеороликов, пообещав подать жалобу на водителя. В комментариях она написала, что отлично знает латышский язык, просто в тот день хотела говорить на русском. Водитель знал русский, а женщина - латышский. Договориться не удалось...