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Скандал в автобусе: водитель требует от пассажирки говорить по-латышски, та вне себя - обещает жаловаться 5

Наша Латвия
Дата публикации: 29.10.2024
BB.LV
Скандал в автобусе: водитель требует от пассажирки говорить по-латышски, та вне себя - обещает жаловаться

В автобусе, следовавшем по маршруту Рига-Сигулда, разгорелся серьезный спор между русскоязычной пассажиркой и водителем автобуса, который отказался обслуживать женщину с детьми на русском языке.

Чтобы выразить свое возмущение, она опубликовала видео, в котором рассказала о ходе событий. Женщина села в автобус, и водитель, ссылаясь на Сатверсме, понимая русский, потребовал, чтобы та говорила по-латышски!

«Почему я должна говорить по-латышски при покупке билета? Я не в тюрьме, я не на работе…» —возмущается она, показывая водителя автобуса, который позволил себе оскорбить ее и сказал, что вызовет полицию.

«Ну, давайте позвоним, подождем полицию», — говорит она.

@viktorijaborisovna88888 #рекомендации ♬ оригинальный звук - Vikulja@888

Пользователи соцсетей назвали поведение женщины разжиганием национальной розни, другие говорят, что в этой ситуации «оба хороши».

Чуть позже женщина опубликовала в своем профиле в «ТикТок» несколько видеороликов, пообещав подать жалобу на водителя. В комментариях она написала, что отлично знает латышский язык, просто в тот день хотела говорить на русском. Водитель знал русский, а женщина - латышский. Договориться не удалось...

@viktorijaborisovna88888 #рекомендации ♬ оригинальный звук - Vikulja@888
#латышский язык
7
5

Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го октября

    Латышский нацизм в действии и реальности.

    152
    31
  • MiU
    Made in USSR
    29-го октября

    Покажите мне пожалуйста, где в Правилах проезда на междугороднем автотранспорте написано о том, что пассажир должен говорить по латышски? Есть такое? Если нет, покажите мне решение о наказании водителя, который ставит себя выше утверждённых Правил.

    191
    21
  • MiU
    Made in USSR
    Made in USSR
    29-го октября

    Вдогонку: остаётся только ждать, когда в автобусах появятся надписти, типа: Места только для говорящих по-латышски... Марррразм! :-(

    168
    22
  • MiU
    Made in USSR
    Made in USSR
    29-го октября

    Вдогонку: остаётся только ждать, когда в автобусах появятся надписи, типа: Места только для говорящих по-латышски... Марррразм! :-(

    69
    14
  • MI
    Marija Ivanova
    29-го октября

    Ну вообще пассажиры могуть быть хоть глухонемыми китайцами. С каких пор обществкнный транспорт Латвии только для говорящих и обязательно при этом исключительно на латышском?

    93
    3
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