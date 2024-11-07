Владельцев электросамокатов обяжут приобретать страховку 2 2235

Наша Латвия
Дата публикации: 07.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Владельцев электросамокатов обяжут приобретать страховку

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма подготовила к окончательному, третьему чтению законопроект, в соответствии с которым все владельцы электросамокатов будут обязаны приобретать полисы OCTA.

Инициатором законопроекта, за который скоро предстоит проголосовать Сейму, стало Министерство финансов. Опираясь на мнение Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, оно пришло к выводу, что участившиеся аварии с участием электросамокатов наносит серьезные последствия третьим сторонам, а, следовательно, электроскутеристы нуждаются в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности.

И если с 1 апреля этого года на электроскутерах можно ездить только при наличии регистрации в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), то с 1 января 2025 года для владельцев самокатов вступит в силу еще одно требование – в обязательном порядке приобретать для них полисы OCTA.

По предварительным данным, полис для электросамоката будет обходиться примерно в те же деньги, что для мопеда – 24-50 евро в год, а за его отсутствие будет полагаться штраф. Вероятно, такой же, какой сейчас действует для владельцев мопедов – от 30 до 55 евро. Так что владельцам электросамокатов, любящим проехаться с ветерком, придется считаться с новыми правилами, а любителям брать электросамокатов в аренду – быть готовыми к тому, что эта услуга в скором времени подорожает. Ведь приобретать страховки придется и фирмам, занятых этим бизнесом.

Редакция BB.LV
