Инициатором законопроекта, за который скоро предстоит проголосовать Сейму, стало Министерство финансов. Опираясь на мнение Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, оно пришло к выводу, что участившиеся аварии с участием электросамокатов наносит серьезные последствия третьим сторонам, а, следовательно, электроскутеристы нуждаются в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности.

И если с 1 апреля этого года на электроскутерах можно ездить только при наличии регистрации в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), то с 1 января 2025 года для владельцев самокатов вступит в силу еще одно требование – в обязательном порядке приобретать для них полисы OCTA.

По предварительным данным, полис для электросамоката будет обходиться примерно в те же деньги, что для мопеда – 24-50 евро в год, а за его отсутствие будет полагаться штраф. Вероятно, такой же, какой сейчас действует для владельцев мопедов – от 30 до 55 евро. Так что владельцам электросамокатов, любящим проехаться с ветерком, придется считаться с новыми правилами, а любителям брать электросамокатов в аренду – быть готовыми к тому, что эта услуга в скором времени подорожает. Ведь приобретать страховки придется и фирмам, занятых этим бизнесом.