Будут ли зимой опять ломаться чешские электрички? Скоро узнаем 1 1147

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2024
LETA
Изображение к статье: Будут ли зимой опять ломаться чешские электрички? Скоро узнаем

АО "Pasažieru vilciens" (PV) и ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) в четверг расскажут о предпринятых действиях по обеспечению непрерывности пассажирских перевозок по железной дороге, в том числе готовности новых электропоездов к зиме.

В пресс-конференции примут участие председатель правления PV Райтис Нешпорс и член правления LDz Риналдс Плявниекс.

По словам Нешпортса, в начале этого года на работу PV повлияли обстоятельства, заставившие переоценить ряд процессов, поэтому предприятие внесло существенные улучшения по трем основным направлениям деятельности - уровню технической подготовки подвижного состава, обучению работников и технической поддержке.

"Мы рассмотрели все технические и финансовые возможности, учли опыт других стран, рекомендации экспертов и производителей, чтобы в дальнейшем обеспечить как можно более надежную услугу пассажирских перевозок по железной дороге", - добавил Нешпорс.

В середине декабря 2023 года PV начало пассажирские перевозки новыми электропоездами, произведенными чешской компанией "Škoda Vagonka". До этого поезда длительное время тестировались и проходили испытания на железной дороге в Латвии. Несмотря на это, в эксплуатации новых поездов регулярно возникали различные неполадки, вызывавшие существенные проблемы с обеспечением рейсов.

Григорий Антонов
