Бывшие эксперты по коронавирусу и глобальному потеплению переквалифицировались в специалистов по мостостроеиею. Из всех мостов для оплакивания выбран самый красивый — Вантовый.

Всё пропало?

Дня не проходит, чтобы социальные сети и СМИ не демонстрировали "заплаты" и дыры тротуаров Вантового моста, а блогеры не подсчитывали стоимости ограждений, при этом без зазрения совести брали из сети "чужие" документы и письма в инстанции, и выдавали их за свои, даже не указав источник информации.

Специалистов по строительству вантовых мостов в Латвии действительно нет. Хотя в 2008 году был построен Южный мост, а он тоже вантовый.

Так или иначе, от неудачного расположения звезд на небе не застрахован никто, и примером тому может служить мост Каролы в Дрездене, который, будучи построенным в 1971 году, в сентябре 2024 года без каких–либо внешних причин вдруг взял и ночью обрушился в Эльбу.

Возвращаясь к рижскому Вантовому мосту. Да, специалистов–строителей таких вантовых мостов в стране нет. С другой стороны — в Латвии нет ни одного завода по производству легковых автомобилей. Однако автосервисы чуть ли ни на каждом углу.

Вантовый мост не нужно строить заново, его необходимо отремонтировать. Так что вопрос не в наличии строителей, а в наличии ремонтников.

Манипуляции с вантами

Вантовый мост держится на 49 вантах: 25 с левого берега и 24 с правого. Они заанкерованы как сверху, так и внизу. И их не надо менять все сразу. Можно по одному.

Поэтому требуются верхолазы, которые наверху, на высоте более 100 метров, смогут каждый признанный износившимся вант открутить от анкерного крепления, затем на тросе или на лебедке спустить вниз. Там рабочие должны открепить вант от крепления и вынуть его. А затем закрепить новый вант, на лебедке или на тросе поднять один из концов на верхотуру и закрепить в анкер.

В это время, чтобы избежать происшествий, движение по мосту должно быть закрыто. Поэтому такие работы желательно проводить по субботам и воскресеньям, когда в городе не такой большой поток транспорта и без Вантового моста можно обойтись, направив транспорт на Каменный и Островной мосты. Для выполнения подобных работ не требуется мостостроители, но нужны верхолазы и техники.

Менять собирались лишь примерно половину вантов, а не все 49, так что на год эта процедура затянуться явно не должна.

Переправа в разрезе

Если разбираться с самим мостом, то он состоит не из перекинутых через реку сплошных покрытий, а из трех, скрепленных вместе металлических коробов. Внутри каждого короба установлены "ребра жесткости".

Планировалось, что во время ремонта ребра жесткости усилят, их число увеличат, а пространство между ними заполнят специальным раствором, чтобы минимизировать колебания верхней части дорожного покрытия.

То есть сам мостовой пролет — весьма выносливое сооружение.

Дыры под ногами

Больше всего критики заслужили тротуары, прохожие постоянно фотографируют дыры и ужасаются. Конструктивно тротуары — это "балконы". Их состояние никаким образом не связано ни с несущей способностью моста, ни с вантами.

Если бы оставшиеся части тротуаров Вантового моста, обнесенные уже двумя рядами перил, представляли опасность, то технические инспекторы давно закрыли бы по ним любое пешеходное и велосипедное движение: так как лишаться своих лицензий, а уж тем более отправляться на нары из–за велосипедиста, провалившегося в свинцовые воды Даугавы, никто из них явно не планирует.

И если не сойдутся звезды на небе, то ничего пока с тротуарами не случиться. Хотя следует отметить, что собственные перила Вантового моста в плохом техническом состоянии и прилегающая к ним полоса тротуара действительно вся в дырах и заплатах.

По земле или под землей

В целом, чтобы отремонтировать Вантовый мост, не требуются ни мостостроители, ни гигантские строительные конструкции, ни работы, требующие специального высшего инженерного образования для каждого рабочего.

Рижская дума при этом почему–то решила привести в порядок не только мост, но и насыпь между самим мостом и улицей Слокас, изменить нижние боковые проезды, обеспечить лифтами спуски в пешеходные тоннели (общественные активисты предлагают тоннели вообще ликвидировать и устроить посередине Кипсалы обычный наземный пешеходный переход со светофором, мол нечего машинам там ралли устраивать). Окончательных результатов спора — тоннель или наземный переход — автору этих строк пока неизвестно.

Но вот выполнение всех этих намеченных работ по трансформации прилегающих окрестностей — это процедура затяжная, с использованием бульдозеров, снятием верхнего дорожного покрытия и может превратиться в очередной долгострой.

И тротуары, вызывающие всплески эмоций в социальных сетях, в процессе ремонта, соответственно, предполагается заменить.

А можно подешевле?

Вот на что в последние годы Рижской думе не везло, так это на конкурсы. По изначальным расчетам реконструкция Вантового моста должна была обойтись в 47 млн евро. Из которых большую половину предполагалось взять взаймы в Госкассе с длительной рассрочкой.

А единственный подрядчик запросил 97 млн. Как следствие, конкурс закончился ничем.

Сейчас департамент в ускоренном порядке составляет новые условия тендера, чтобы, по словам исполнительного директора Риги, в нем могло принять большее число претендентов, а стоимость была более близкой к той, которая по карману столичному бюджету. Так как на почти 100 миллионов город явно не рассчитывал и таких лишних запасов у него в казне нет.

Вот на другие, мало кому нужные проекты типа создания центров околоточных обществ, различные планы благоустройства на четыре пятилетки вперед — есть, а на мост — нет.

Когда будет объявлен новый конкурс на ремонт и реконструкцию Вантового моста — неизвестно, чиновники упорно даты не озвучивают.

Гарантия до XXII века

Что же касается самого Вантового моста, если ремонт ему все же сделают, и если не сойдутся в небе Суперполнолуние с Суперзатмением и ретроградным Меркурием, то прослужить Вантовый мост по всем ГОСТам должен по меньшей мере до 2101 года.

Вот тогда его действительно придется, вместе со всем пилоном, снести и построить заново. Но это уже явно не проблемы нынешней администрации Рижской думы.

Для справки

Проект Вантового моста (ранее — Горьковский мост) разработан Киевским филиалом Союздорпроекта при участии института Гипростроймост.

Строительство моста началось в октябре 1978 года. Металлические конструкции были изготовлены на Воронежском мостовом заводе. Открытие моста состоялось 21 июля 1981 года.

Мостовой переход через реку Даугаву состоит из вантового однопилонного моста через реку с главным пролетом 312 м и левобережного пролета 89,4 м.

Высота пилона составляет 109 м. На высоте 56 м стойки пилона соединены перемычкой.

Полная ширина моста составляет 28,14 м (в том числе 2 тротуара по 3 м).

Конструктивно–технологические решения аналогичны вантовому мосту в Киеве, построенному в 1976 году.

Создателям моста в 1983 году присуждена Государственная премия СССР.