Как можно на такое выделять деньги?! Новые «объекты среды» за 40 тысяч в Риге разозлили народ

Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления совместно с Департаментом городского развития открыли четыре объекта городской среды. На этот раз повезло Кенгарагсу.

В проекте Кенгарагс является приоритетным микрорайоном в категории крупных жилых микрорайонов в 2024 году. Реализация объектов городской среды была поручена Латвийской Академии художеств. Предлагаемые объекты экологического искусства разработаны молодыми студентами-художниками, а их техническая реализация поручена профессиональным производителям. Потрачено было более 40 тысяч евро. Оценили не все.

«Хорошая новость! С помощью пособия «Введение в сварку» в Кенгарагсе успешно смонтированы 4 объекта среды, подключив 41 кусок!», - пишет в социальных сетях известный специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

Nu kā kaut kam šādam var piešķirt naudu? Pat, ja sveša. Nu kā @VilnisKirsis? Vai arī @Jauna_Vienotiba cash kases papildināšanas projekts pirms vēlēšanām? https://t.co/CCSqZBmdaQ — Didzis Dejus (@didzisdejus) November 22, 2024

«Ну как на такое можно выделять деньги? Даже, если чужие. Ну как, Вилнис Кириси? Или это такой проект наполнения кассы наличными перед выборами?», - недоумевает Дидзис Деюс.

«Деньги никогда не бывают чужими... они всегда кому-то принадлежат, и эти деньги, скорее всего, деньги налогоплательщиков», - уточняет еще один пользователь.