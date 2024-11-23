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Как можно на такое выделять деньги?! Новые «объекты среды» за 40 тысяч в Риге разозлили народ 3

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Как можно на такое выделять деньги?! Новые «объекты среды» за 40 тысяч в Риге разозлили народ

Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления совместно с Департаментом городского развития открыли четыре объекта городской среды. На этот раз повезло Кенгарагсу.

В проекте Кенгарагс является приоритетным микрорайоном в категории крупных жилых микрорайонов в 2024 году. Реализация объектов городской среды была поручена Латвийской Академии художеств. Предлагаемые объекты экологического искусства разработаны молодыми студентами-художниками, а их техническая реализация поручена профессиональным производителям. Потрачено было более 40 тысяч евро. Оценили не все.

«Хорошая новость! С помощью пособия «Введение в сварку» в Кенгарагсе успешно смонтированы 4 объекта среды, подключив 41 кусок!», - пишет в социальных сетях известный специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.

«Ну как на такое можно выделять деньги? Даже, если чужие. Ну как, Вилнис Кириси? Или это такой проект наполнения кассы наличными перед выборами?», - недоумевает Дидзис Деюс.

«Деньги никогда не бывают чужими... они всегда кому-то принадлежат, и эти деньги, скорее всего, деньги налогоплательщиков», - уточняет еще один пользователь.

#рига
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Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го ноября

    Мда😳 Что называется-Поделки кружка пионеров. Дорого. Наличными. Бартер не предлагать.

    5
    0
  • JB
    Janis Berzin
    23-го ноября

    Сколько продуктов наборов для малообеспеченных могло бы самоуправление приобрести на эту суммы? Ничего пусть поголодают?

    18
    4
  • Д
    Дед
    Janis Berzin
    24-го ноября

    А зачем малообеспеченным 40 тыс, они же все равно все прожрут.

    0
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