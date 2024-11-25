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«Это не абсурд?» - в Латвии возмущены тем, что в госучреждениях с украинцами говорят на русском 7

Наша Латвия
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
«Это не абсурд?» - в Латвии возмущены тем, что в госучреждениях с украинцами говорят на русском

О проблеме изданию LA.LV рассказала читательница.

"Познакомилась с гражданином Туркменистана, который уже третий год живет и работает в Латвии, что также означает, что он платит здесь налоги. Он оформил вид на жительство на определенный срок.

Работодатель планирует отправить его в командировку в соседнюю страну, поэтому попросил оформить EVAK-карту (Европейскую карту медицинского страхования). Ему дали инструкции, куда нужно идти и какие документы необходимо взять с собой.

Поскольку он не является беженцем, Латвия никак его не поддерживает. Государственный язык он не выучил (не считая элементарных вежливых фраз), так как для обеспечения своего проживания, еды и других нужд он работает 6 дней в неделю по 12-14 часов. В Латвии он общается на русском языке, так как в свое время изучал его в школе. Знания английского языка у него практически отсутствуют.

Для оформления EVAK-карты он попросил меня его сопроводить. И хорошо, что я пошла с ним, потому что без помощи местного жителя он бы ничего не смог оформить.

Придя в NVD (Национальная служба здоровья), он обратился к сотруднице на русском языке, но она его "отшила", заявив, что обслуживает только на латышском или английском. Тогда я подключилась как переводчик, чтобы помочь заполнить анкету и прочее.

В это же время к соседнему оператору подошла девушка, которая сказала, что она из Украины и хочет, чтобы ее обслужили на русском языке. Ей не отказали. Тогда я осталась в недоумении, так как думала, что в государственных учреждениях принципиально больше не используют русский язык.

Это не абсурд? Украинке, которую государство поддерживает и, насколько мне известно, предоставляет курсы латышского языка, не отказывают в обслуживании на русском. А гражданину Туркменистана – отказывают… Где же равенство? И как насчет того, что такие ситуации только усиливают ненависть к Латвии, латышам, Украине и украинцам?"

Национальная служба здоровья объяснила ситуацию так:

«В Центре обслуживания клиентов Национальной службы здоровья (NVD KAC) клиенты не обслуживаются на русском языке, за исключением: • если в KAC обращается гражданин Украины, который не владеет латышским или английским языком; • если в KAC обращается человек, которому необходимо получить неотложную медицинскую помощь.

Что касается жителей Украины, в Латвии предусмотрено множество условий и льгот, установленных законодательством. Это способ поддержки этих людей, чья родина находится в состоянии военного конфликта. У многих из них часто нет возможности вернуться домой или дома как такового в данный момент просто нет».

#русский язык
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Григорий Антонов
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Комментарии (7)

  • DD
    Dmitrijs Drobisevskis
    26-го ноября

    РФ не развязывала войну в Туркменистане. Украинцы находятся в Латвии не по своей воле. В отличии от граждан Украины, у туркменов есть дом в который они всегда могут вернуться. Сравнения неуместны.

    80
    278
  • А
    Андрюха
    25-го ноября

    Bb.lv,как делфи,только пока здесь Тиниса нет.

    65
    12
  • А
    Андрюха
    25-го ноября

    А ещё Ушакова можно поддержать,даже на русском и даже жителям ЛАТВИИ,Всё можно,чтоб дальше на тёплом местечьке отсидеться,за золитудскую трагедию,кто ответит,а,Ушаков?Простого работягу нашли виновника?У него начальник был и с Сейма печать ставили,где они?

    44
    65
  • cd
    crazy domalabak
    25-го ноября

    Этот работник любит Латвию, потому здесь он может заработать и при этом уже знает язык, на котором его понимают. Поэтому он здесь. Экономически он в плюсе. Ненависть к Латвии продвигает портал bb.lv.

    56
    90
  • Cергей Вершинин
    25-го ноября

    Это чиновник. Что ему сказали делать, то он делает, что не сказали, то не делает. Логика тут отсутствует. Это политика государства. То, что она откровенно идиотская это другое дело.

    203
    7
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    25-го ноября

    А на каком языке с ними говорить? Не каждый украинец знает английский а латышский так подавно(тем более недавно прибывшие), Достали вы науионалисты, Запомните в Латвии почти половина русскоязычных граждан и не граждан, живущих тут с рождения, и не каждый русский является россиянином многие и в России не бывали ни разу. Кто о чем а идиоты об языке русском,лучше бы более насущными проблемами занялись,которых в Латвии куча!Советую не га русский язык внимание заострять, а на пособиях, зарплатах,рабочих местах, и пакистанцах с арабами, вот от кого проблем скоро будет больше, уже на каждом районе в каждом углу диаспоры целые!

    194
    9
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    Государство , как раз и поставило целью разжигать и усиливать вражду и ненависть между национальностями. Но посеявший ветер, рано или поздно пожнет бурю. Да падет тот дом, где живет вражда и ненависть (Библия)

    345
    7
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