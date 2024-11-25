Baltijas balss logotype

«Они ведут Латвию в могилу!» - деятель культуры призвал гнать политиков «ссаными тряпками» 6

Наша Латвия
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
«Они ведут Латвию в могилу!» - деятель культуры призвал гнать политиков «ссаными тряпками»

"Кто ещё не видит, что Латвия уверенно вошла в смертельную спираль? Об этом свидетельствуют не только демографические показатели, которые к концу этого года будут более катастрофическими, чем когда-либо в истории", - полный отчаяния пост разместил в Facebook известный режиссер Алвис Херманис.

"18 ноября политики могут соревноваться в красноречии, но мы все знаем, что здесь уже давно всё лишено смысла и вдохновения. Государство чиновников разрастается, людей становится всё меньше – следовательно, налоги будут только расти. Это сейчас основной концепт латвийской политики. Каждый ребёнок понимает, что так продолжаться долго не может. Деградация происходит постепенно, но конец будет быстрым и внезапным. И снова никто не будет ни за что отвечать.

Единственный выход, который я вижу, – выгнать на следующих выборах восьминогую схему «Нового Единства» и «Прогрессивных» ссаными тряпками. Потому что они ведут эту страну и народ в могилу.

Что вместо них? Есть только один выход. Нужно создать новую политическую силу, которую возглавят исключительно такие люди, которые не просто красиво говорят, а своими руками и своим умом что-то создали, построили, организовали. Потому что сейчас там наверху нет ни одного такого человека".

#херманис
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
77
4

Комментарии (6)

  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    25-го ноября

    Удивительно, Херманис прозрел.

    21
    1
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    Виноваты не люди, а правила, которые позволяют правителям делать , те преступления и уничтожать Латвию. Одно из правил, это фашизм в Латвии.

    44
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    25-го ноября

    Кто будет ссать на тряпки?

    45
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го ноября

    Не надо ничего создавать. Прекрасное управление и страной, и столицей. Продолжаем "строить" RaiBaltic и исполнять "пидраллалу".

    72
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го ноября

    Не надо ничего создавать. Прекрасное управление и страной, и столицей. Продолжаем

    19
    6
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го ноября

    Не-не-не...В морг, значит в морг.

    29
    3
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео