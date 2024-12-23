На платформе социальных сетей "X" певец Лаурис Рейникс недавно отреагировал на запись журналистки Элиты Вейдемане о большом количестве иностранных студентов в центре Риги, высказав свое мнение по поводу этой ситуации. Об этом пишет LA.LV .

"Наткнулся на твит Элиты. Уже давно хотел написать об этом. Возможно, многие даже не знают, что большинство этих людей, работающих в Bolt и Wolt, приехали сюда УЧИТЬСЯ. Была целая кампания по приглашению индийцев учиться в Латвии. А любой студент хочет подзаработать."

Продолжая делиться своими мыслями, певец выразил непонимание по поводу того, почему в Латвии общество так негативно относится к людям, которые выглядят иначе: "Читая комментарии под моим твитом о студентах из Индии (а большинство из них действительно студенты), я задумался, почему меня это никогда не волновало, как некоторых. Я знаю, почему. В 1996 году я учился в средней школе Лос-Анджелеса и был одним из немногих белых учеников. Все знали, что в школе есть один европеец — латвиец. Молодой белый парень. И у меня не было никаких проблем. Мне никто не внушал ненависть из-за цвета кожи и т.д. Ты либо хороший человек, либо нет — и всё. Пигмент вообще не имеет значения. У меня все были друзьями. Мы учились вместе, занимались спортом, музицировали. Но этого нельзя ожидать от людей, которые никогда не покидали свою деревню, но судят о мире. Это я понимаю."

Однако, многие пользователи соцсети с певцом не согласились. "Вы путаете разные вещи: возражения против массовой иммиграции и расизм. Нельзя делить людей по цвету кожи, но это не значит, что нужно принимать в Европе всех, кто этого пожелает. Если человек приезжает сюда и не уважает европейские традиции, законы, требует привилегий и т.д., то ему здесь не место", - написал один пользователь

"США сформировались как страна мигрантов — это нельзя сравнивать с Европой, существование которой основано на национальной независимости. Дело не в пигментации, а в доминировании других культур, традиций, религий, которое достигается через миграцию и разрушает существование этих стран", - поддержал тему другой.

"Человек может уехать из деревни, но вытравить её из головы сложнее. Очень провинциально утверждать, что кто-то здесь против цвета кожи или оттенка. Нет! Речь идёт о явном неуважении к культуре, традициям страны, агрессии и превращении местного населения в меньшинство на своей земле", - написал еще один.