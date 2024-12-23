На платформе социальных сетей "X" певец Лаурис Рейникс недавно отреагировал на запись журналистки Элиты Вейдемане о большом количестве иностранных студентов в центре Риги, высказав свое мнение по поводу этой ситуации. Об этом пишет LA.LV.
"Наткнулся на твит Элиты. Уже давно хотел написать об этом. Возможно, многие даже не знают, что большинство этих людей, работающих в Bolt и Wolt, приехали сюда УЧИТЬСЯ. Была целая кампания по приглашению индийцев учиться в Латвии. А любой студент хочет подзаработать."
Продолжая делиться своими мыслями, певец выразил непонимание по поводу того, почему в Латвии общество так негативно относится к людям, которые выглядят иначе: "Читая комментарии под моим твитом о студентах из Индии (а большинство из них действительно студенты), я задумался, почему меня это никогда не волновало, как некоторых. Я знаю, почему. В 1996 году я учился в средней школе Лос-Анджелеса и был одним из немногих белых учеников. Все знали, что в школе есть один европеец — латвиец. Молодой белый парень. И у меня не было никаких проблем. Мне никто не внушал ненависть из-за цвета кожи и т.д. Ты либо хороший человек, либо нет — и всё. Пигмент вообще не имеет значения. У меня все были друзьями. Мы учились вместе, занимались спортом, музицировали. Но этого нельзя ожидать от людей, которые никогда не покидали свою деревню, но судят о мире. Это я понимаю."
Однако, многие пользователи соцсети с певцом не согласились. "Вы путаете разные вещи: возражения против массовой иммиграции и расизм. Нельзя делить людей по цвету кожи, но это не значит, что нужно принимать в Европе всех, кто этого пожелает. Если человек приезжает сюда и не уважает европейские традиции, законы, требует привилегий и т.д., то ему здесь не место", - написал один пользователь
"США сформировались как страна мигрантов — это нельзя сравнивать с Европой, существование которой основано на национальной независимости. Дело не в пигментации, а в доминировании других культур, традиций, религий, которое достигается через миграцию и разрушает существование этих стран", - поддержал тему другой.
"Человек может уехать из деревни, но вытравить её из головы сложнее. Очень провинциально утверждать, что кто-то здесь против цвета кожи или оттенка. Нет! Речь идёт о явном неуважении к культуре, традициям страны, агрессии и превращении местного населения в меньшинство на своей земле", - написал еще один.
