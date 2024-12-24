«Природа предусмотрела, что у всех организмов есть свое время, чтобы родиться, повзрослеть, и свое время, чтобы прийти в упадок и умереть. Это относится и к нациям. Я сейчас читаю текст Зигмунда Скуиньша о Георге Нейкенсе, пробудителе латвийского самосознания середины XIX века. Впереди у него еще будет первый Праздник песни, своя страна, великий энтузиазм всего народа и великие личности, взор которых был бесконечен. Время Великой Энергии, продолжавшееся более века, вплоть до Атмоды.

Сейчас мы находимся на этапе, когда почти всем все равно. Энтузиазма по поводу этого проекта уже не чувствуется ни в обществе, ни среди правящих, ни среди молодежи, это надо признать.

Неужели всему приходит конец и этой нации суждено было всего лишь загореться и задохнуться в течение столетия? Пишу это не для того, чтобы лишний раз все критиковать, а для того, чтобы понять - может быть, кто-то понимает, почему, в отличие от соседей, у нас нет общего энтузиазма и вдохновения строить свою образцовую страну, которая бы кричала от энергии, как только что зажженная печь? Где бы все помогали друг другу, поддерживали и радовались за каждого, кому удалось продвинуть свой, а значит, и общий проект?

Что случилось, почему мы упускаем эту возможность? Закончился бензин?

Такие мысли сегодня утром, когда читаю об одном из первых пионеров латышскости - Георге Нейкенсе и думаю о тех латышских гигантах, которые больше не могут нам помочь. Было бы интересно с ними сегодня поговорить. Что они думают о нас сейчас?», - написал он в социальных сетях.